Золото вытесняет евро: центробанки мира снова накапливают металл, как в 1960-х

Крупнейшими покупателями "желтого металла" стали страны, геополитически близкие к Китаю и РФ.

Золото опередило евро и стало вторым по важности резервным активом центральных банков в мире, став инструментом защиты от санкций, благодаря рекордным объемам закупок и стремительному росту цен на благородный металл, сообщает Financinal Times со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как свидетельствуют данные отчета ЕЦБ, в прошлом году на доллар США приходилось 46% мировых официальных резервов, на золото - 20%, а на евро - 16%.

"Центральные банки продолжали накапливать золото рекордными темпами", - написал ЕЦБ, добавив, что 2024-й год стал третьим подряд годом, когда центробанки покупали более тысячи тонн золота.

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Согласно последним данным Европейского центробанка, золотовалютные резервы центральных банков, которые достигли пика в 38 000 тонн в середине 1960-х годов, снова выросли, достигнув 36 000 тонн в 2024 году.

"Центральные банки во всем мире сейчас имеют почти столько же золота, сколько они имели в 1965 году", - говорится в отчете ЕЦБ.

По данным Всемирного совета по золоту, крупнейшими покупателями в прошлом году были Индия, Китай, Турция и Польша.

На увеличение спроса на золото повлиял, в частности существенный рост цены "желтого металла", а также полномасштабное вторжение РФ, геополитическая нестабильность. С начала года стоимость золота выросла на 27%, достигнув исторического максимума в 3500 долларов за тройскую унцию (примерно 112,5 доллара за грамм).

"Спрос на золото для монетарных резервов резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и остается высоким", - говорится в отчете ЕЦБ.

Отмечается, что покупка золота рассматривается как хеджирование (перестрахование рисков, - УНИАН) против санкций, таких как замораживание финансовых активов. Эксперты констатируют, что больше всего покупали золото в течение последних трех лет страны, которые геополитически близки к Китаю и России.

Запасы золота в мире

США являются лидером по объему золотых запасов. Страна накопила примерно 8133,5 тонн "желтого металла". В тройку лидеров также входят Германия и Италия.

Неудивительно, что в одном из американских штатов разрешили использовать золото и серебро для оплаты товаров.

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