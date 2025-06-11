Налоговые должники составляют более половины от общего количества ФОП в Украине.

Количество физических лиц-предпринимателей с налоговым долгом в Украине с начала полномасштабной войны выросло почти вдвое - с 670 тысяч в феврале 2022 года до 1,29 миллиона по состоянию на начало мая 2025.

Как сообщает платформа "Опендатабот", больше всего новых должников появилось в первый год полномасштабной войны. Тогда количество предпринимателей, задолжавших налоги, выросло в 1,6 раза, а всплеск пришелся на март (+31% за месяц).

"Уже в следующем году предприниматели адаптировались к новым реалиям и прирост замедлился до 4% в год. Впрочем, уже в 2024 ситуация снова ухудшилась, и новых должников за год стало больше на 16%", - говорится в исследовании.

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В начале текущего года еще 42 282 предпринимателя были обременены налоговыми долгами - +3,3%. Впрочем, в течение следующих месяцев ФОП гасили свои задолженности, поэтому на начало мая прирост составлял уже 2% или 24 275 предпринимателей.

Что касается суммы задолженности, общий налоговый долг с начала полномасштабной войны вырос на около 6 млрд грн - почти вдвое.

Отмечается, что 30 млн грн из этих долгов приходятся на ФОП-плательщиков единого налога 1 и 2 группы, которые были мобилизованными. В общем 3145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года имеют налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора.

"Стоит заметить, что реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом пока вычислить невозможно", - отметили в "Опендатабот".

Следует отметить, что общее количество ФОП в Украине сейчас составляет 2,17 млн. Таким образом, налоговыми должниками являются более половины предпринимателей (1,29 млн).

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По данным платформы "Опендатабот", в Украине впервые за несколько лет количество закрытых ФОП превысило количество открытых. Так, с января по апрель 2025 года открылось почти 82 тысячи новых физических лиц-предпринимателей, а почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Таким образом, на один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых.

Нардеп, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял, что всплеск закрытий ФОП в начале года скорее связан с закрытием неработающих ФОП, которым с 1 января возобновили обязанность уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

В декабре 2024 года вступил в силу закон о повышении военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФОП. Для ФОП-плательщиков единого налога 3 группы военный сбор составляет 1% от дохода. Для физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога 1, 2 и 4 группы военный сбор установлен на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц.

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