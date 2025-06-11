В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка.

Служба безопасности Украины проведет ряд контрразведывательных мероприятий по безопасности на территории города Львов в течение 12-16 июня, предусматривающих в частности перекрытие улиц. Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

Отмечается, что к мероприятиям безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции.

"Действия правоохранителей будут охватывать весь город. Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - отметили в СБУ.

Также будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Меры безопасности на улицах городов

Как сообщал УНИАН, подобные меры безопасности СБУ проводила в прошлом, в том числе и в других городах. Так, в мае 2024 года подобные проверки проходили в Киеве. Тогда они проводились в центре столицы - на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций были Софийская и Михайловская площади, а также прилегающая местность.

Вас также могут заинтересовать новости: