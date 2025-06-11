Японское качество: названы 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом

Среди автолюбителей распространено мнение, что автомобили Toyota являются одними из самых надежных в мире. В этом есть и доля правды, так как этот японский производитель выпускает очень выносливые модели.

В HotCars назвали 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По словам экспертов, этим моделям не страшны поломки.

Чтобы составить этот рейтинг, в издании обратили внимание на оценки надежности подержанных автомобилей Toyota от J.D. Power, CarEdge и RepairPal.

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ТОП-10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом:

  1. Toyota Corolla (2019 год)
  2. Toyota Camry (2014 год)
  3. Toyota Avalon (2021 год)
  4. Toyota Prius (2015 год)
  5. Toyota RAV4 (2018 год)
  6. Toyota 4Runner (2017 год)
  7. Toyota Prius V (2017 год)
  8. Toyota Yaris (2012 год)
  9. Toyota Prius C (2018 год)

Лидером этого рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. Этот автомобиль известен своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.

В издании поделились, что в среднем владельцы Toyota Corolla ежегодно тратят на обслуживание своего авто менее 400 долларов. Также эта модель остается одним из самых популярных автомобилей в мире уже долгие годы.

Самые надежные китайские автомобили 2025 года

Ранее в агентстве J.D. Power определили самые надежные гибридные автомобили и электромобили, которые выпускаются в Китае. Чтобы составить этот рейтинг они опросили 20 829 владельцев китайских автомобилей.

В частности, самым надежным полноразмерным электромобилем признали Xiaomi SU7. Также надежными оказались BYD Sea Lion 07, Wuling Bingo Plus и Chery Fulwin T9.

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