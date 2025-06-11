Японское качество: названы 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом

Эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Среди автолюбителей распространено мнение, что автомобили Toyota являются одними из самых надежных в мире. В этом есть и доля правды, так как этот японский производитель выпускает очень выносливые модели.

В HotCars назвали 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По словам экспертов, этим моделям не страшны поломки.

Чтобы составить этот рейтинг, в издании обратили внимание на оценки надежности подержанных автомобилей Toyota от J.D. Power, CarEdge и RepairPal.

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ТОП-10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом:

Toyota Corolla (2019 год) Toyota Camry (2014 год) Toyota Avalon (2021 год) Toyota Prius (2015 год) Toyota RAV4 (2018 год) Toyota 4Runner (2017 год) Toyota Prius V (2017 год) Toyota Yaris (2012 год) Toyota Prius C (2018 год)

Лидером этого рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. Этот автомобиль известен своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.

В издании поделились, что в среднем владельцы Toyota Corolla ежегодно тратят на обслуживание своего авто менее 400 долларов. Также эта модель остается одним из самых популярных автомобилей в мире уже долгие годы.

Самые надежные китайские автомобили 2025 года

Ранее в агентстве J.D. Power определили самые надежные гибридные автомобили и электромобили, которые выпускаются в Китае. Чтобы составить этот рейтинг они опросили 20 829 владельцев китайских автомобилей.

В частности, самым надежным полноразмерным электромобилем признали Xiaomi SU7. Также надежными оказались BYD Sea Lion 07, Wuling Bingo Plus и Chery Fulwin T9.

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