Японское качество: названы 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом

Среди автолюбителей распространено мнение, что автомобили Toyota являются одними из самых надежных в мире. В этом есть и доля правды, так как этот японский производитель выпускает очень выносливые модели.
В HotCars назвали 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По словам экспертов, этим моделям не страшны поломки.
Чтобы составить этот рейтинг, в издании обратили внимание на оценки надежности подержанных автомобилей Toyota от J.D. Power, CarEdge и RepairPal.
ТОП-10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом:
- Toyota Corolla (2019 год)
- Toyota Camry (2014 год)
- Toyota Avalon (2021 год)
- Toyota Prius (2015 год)
- Toyota RAV4 (2018 год)
- Toyota 4Runner (2017 год)
- Toyota Prius V (2017 год)
- Toyota Yaris (2012 год)
- Toyota Prius C (2018 год)
Лидером этого рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. Этот автомобиль известен своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.
В издании поделились, что в среднем владельцы Toyota Corolla ежегодно тратят на обслуживание своего авто менее 400 долларов. Также эта модель остается одним из самых популярных автомобилей в мире уже долгие годы.
Самые надежные китайские автомобили 2025 года
Ранее в агентстве J.D. Power определили самые надежные гибридные автомобили и электромобили, которые выпускаются в Китае. Чтобы составить этот рейтинг они опросили 20 829 владельцев китайских автомобилей.
В частности, самым надежным полноразмерным электромобилем признали Xiaomi SU7. Также надежными оказались BYD Sea Lion 07, Wuling Bingo Plus и Chery Fulwin T9.