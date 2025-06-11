Сейчас работает рабочая группа, которая выясняет, как можно противодействовать нападениям российских ударных дронов, в которые вмонтированы украинские мобильные SIM-карты.

Пока не рассматривается вариант отключения мобильной связи во время дроновых атак. Но изучается возможность противодействия тем ударным БПЛА-камикадзе типа "Шахед", которые при запуске используют мобильные SIM-карты украинских операторов. Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил в Telegram.

Он обратил внимание на активность блогеров и экспертов по мобильной связи, которые распространяют информацию о неких "диктаторских законах".

"Еще раз хочу подчеркнуть: мобильную связь выключать не будут. Я уверен и понимаю, что россияне пытаются эту тему расшатать, применив различных блогеров... Я хочу напомнить, что у нас идет война и эти "Шахэды" убивают наших мирных граждан. Но, еще раз хочу подчеркнуть: не SIM-карты по паспортам, не отключение мобильной связи - по состоянию на сегодня вообще не стоит", - подчеркнул Федиенко.

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Нардеп добавил, что сейчас рабочая группа работает над поисками путей противодействия "Шахедам" с украинскими мобильными SIM-картами. Он заявил, что если эксперты докажут и скажут, что какие-то технические действия нужно будет сделать - они будут сделаны.

Отключение мобильной связи при дроновых атаках - что известно

Как сообщал УНИАН, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский отмечал, что в Украине рассматривают технические возможности по блокированию связи во время воздушной тревоги. Такой вопрос еще не решен окончательно, однако активно обсуждается в Комитете по нацбезопасности.

По его словам, если мобильные операторы могут видеть "аномальную активность карточек", если они перемещаются на больших скоростях или по необычным маршрутам, тогда понятно, что мобильная карточка используется врагом для нанесения ударов по территории Украины.

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Украина может начать отключать мобильную связь, в частности мобильный интернет, на пути следования вражеских дронов.

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