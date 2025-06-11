Украина вооружится британскими ЗРК RapidRanger: в Defense Express рассказали об этом оружии

Украина планирует закупить дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) RapidRanger. Их покупку покроют за счет привлечения почти 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долларов) от Великобритании.

В Defense Express напомнили, что о решении о покупке дополнительных ЗРК RapidRanger и ракет LMM (Martlet) было объявлено Министерством обороны Украины в марте 2025 года. Тогда стало известно, что Британия профинансирует поставку сразу 5000 ракет.

В издании отметили, что производство этих ЗРК осуществляется компанией Thales UK в Белфасте, Северная Ирландия. Украина может рассчитывать на локализацию производства.

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ЗРК RapidRanger относится к оружию малой дальности. В издании рассказали, что этот комплекс является легкой пусковой установкой, которая рассчитана на четыре ракеты LMM или Starstreak.

В издании добавили, что ЗРК RapidRanger также имеет собственную оптико-прицельную станцию и/или радиолокационную станцию (РЛС). Вес пусковой установки составляет менее 500 кг, благодаря чему ее можно разместить на легком колесном шасси.

В издании подчеркнули, что возможности RapidRanger тесно связаны с ракетами LMM, которые имеют заявленную дальность более 6 км. Эта ракета имеет диаметр 76 мм и длину 1,3 метра, а вес составляет 13 кг. Боевая часть весит 3 кг.

Наведение ракет LMM осуществляется по принципу "лазерная тропа". В издании объяснили, что это подразумевает полет ракет в структурированном лазерном поле. Это означает необходимость ведения ракеты к цели до момента уничтожения. Тем не менее можно игнорировать тепловые ловушки, в отличие от инфракрасного наведения.

В издании заявили, что ракеты LMM в рядах ВСУ уже доказали высокую эффективность против дронов. Они используются как с переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), так и с ЗРК Stormer HVM.

Украина привлечет миллиарды от Великобритании на покупку оружия

Напомним, что 11 июня правительство Украины приняло решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долларов) от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за эти деньги будут куплены комплексы ЗРК Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Marlet.

Он отметил, что в этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов Украине.

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