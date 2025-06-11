Украина вооружится британскими ЗРК RapidRanger: в Defense Express рассказали об этом оружии

ЗРК RapidRanger относится к оружию малой дальности.

Украина планирует закупить дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) RapidRanger. Их покупку покроют за счет привлечения почти 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долларов) от Великобритании.

В Defense Express напомнили, что о решении о покупке дополнительных ЗРК RapidRanger и ракет LMM (Martlet) было объявлено Министерством обороны Украины в марте 2025 года. Тогда стало известно, что Британия профинансирует поставку сразу 5000 ракет.

В издании отметили, что производство этих ЗРК осуществляется компанией Thales UK в Белфасте, Северная Ирландия. Украина может рассчитывать на локализацию производства.

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ЗРК RapidRanger относится к оружию малой дальности. В издании рассказали, что этот комплекс является легкой пусковой установкой, которая рассчитана на четыре ракеты LMM или Starstreak.

В издании добавили, что ЗРК RapidRanger также имеет собственную оптико-прицельную станцию и/или радиолокационную станцию (РЛС). Вес пусковой установки составляет менее 500 кг, благодаря чему ее можно разместить на легком колесном шасси.

В издании подчеркнули, что возможности RapidRanger тесно связаны с ракетами LMM, которые имеют заявленную дальность более 6 км. Эта ракета имеет диаметр 76 мм и длину 1,3 метра, а вес составляет 13 кг. Боевая часть весит 3 кг.

Наведение ракет LMM осуществляется по принципу "лазерная тропа". В издании объяснили, что это подразумевает полет ракет в структурированном лазерном поле. Это означает необходимость ведения ракеты к цели до момента уничтожения. Тем не менее можно игнорировать тепловые ловушки, в отличие от инфракрасного наведения.

В издании заявили, что ракеты LMM в рядах ВСУ уже доказали высокую эффективность против дронов. Они используются как с переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), так и с ЗРК Stormer HVM.

Украина привлечет миллиарды от Великобритании на покупку оружия

Напомним, что 11 июня правительство Украины приняло решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долларов) от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за эти деньги будут куплены комплексы ЗРК Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Marlet.

Он отметил, что в этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов Украине.

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