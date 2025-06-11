Ученик принес в школу пневматический пистолет, принадлежащий его отцу.

В одной из львовских школ ученик девятого класса устроил стрельбу из пневматического пистолета.

Как сообщает полиция Львовской области, соответствующее видео было выявлено сегодня во время мониторинга социальных сетей. На нем видно, как один из парней держит позади себя книгу, а другой целится в нее из пистолета. После выстрела они проверяют, пробила ли пуля учебник.

Отмечается, что событие произошло при участии трех учеников 9 класса.

"Один из школьников принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу и, по предварительной договоренности, произвел выстрел в сторону своего товарища", - сообщили в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку, решается вопрос правовой квалификации события.

Как информирует ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, этот инцидент произошел еще около 2 месяцев назад. С учениками и их родителями провели воспитательные беседы.

Смертельная стрельба в австрийской школе: детали инцидента

10 июня в австрийском городке Грац произошла стрельба в местной школе. По меньшей мере десять человек, включая предполагаемого нападавшего, погибли.

Также известно о 30 раненых. Известно, что состояние некоторых из них - тяжелое.

По данным СМИ, в здании школы было слышно около 20 выстрелов.

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