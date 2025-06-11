За эти средства приобретут комплексы ЗРК Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Marlet.

Правительство Украины сегодня, 11 июня, приняло решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долларов) от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что в этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. Речь идет о 350 млн фунтов стерлингов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году.

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"Благодарны нашим британским партнерам за эту чрезвычайную поддержку, которая помогает нам приблизить справедливый мир", - отметил глава правительства.

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В июне стало известно, что Канада предоставит Украине военную помощь на сумму более 35 миллионов канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США).

30 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на бронированные машины Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы, поставленные канадскими компаниями. Остальные 5 миллионов пойдут на комплекты радиоэлектронной борьбы.

Также в начале июня министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о выделении нового пакета военной помощи на общую сумму в 400 млн евро. Пакет в частности включает военные корабли, катера и морские беспилотники.

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