Это происходило среди пыли, дыма и огня в разрушенном обстрелом россиянами жилом доме.

Во время спасательных работ в Харькове среди руин жилого дома по которому ударила Россия мужчина из-под завалов пел гимн Украины. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, разместив видео этого момента.

При этом отмечается, что в ночь с 10 на 11 июня, враг атаковал жилые кварталы Харькова ударными дронами.

"Били подло - когда город спит, когда семьи дома. Погибли три человека. Раненых - более шестидесяти. Девять из пострадавших - дети", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные полицейские были на месте одними из первых и вытаскивали людей из-под завалов, тушили пламя, пылавшее прямо на людях.

"И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить", - говорится в сообщении.

При этом на видео слышно как к пению присоединяется еще один человек. Мужчину и еще нескольких жителей дома вытащили спасатели из-под завалов.

Вражеские обстрелы Харькова - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Харькове возросло количество погибших и раненых, продолжаются работы после ночного удара российских "Шахедов". Он подчеркнул, что удар был нанесен по обычным домам. Было на то время известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. Три человека погибли.

Глава государства подчеркнул, что в городе произошло много пожаров, но спасатели из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно сработали.

Также сообщалось, что 7 июня россияне ударили по Харькову авиабомбами. Среди погибших - 30 летняя женщина, которая была главой местной Детской железной дороги. В тот день враг нанес удар рядом с производственными помещениями и депо Малой южной, детской железной дороги Харькова.

После российской атаки отреагировал также президент Владимир Зеленский. По его словам, это было "очередное зверское убийство", которое не имеет никакого военного смысла.

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