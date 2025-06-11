Наталка Диденко прогнозирует сильный ветер и осадки в ряде областей.

В четверг, 12 июня, украинцев ждет неустойчивая погода. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Свежий воздух, сильный ветер, кратковременные дожди и солнце - это завтрашняя погода в Украине", - сказала она.

По прогнозу, температура в большинстве областей будет +17...+22 градуса, на востоке +20...+25 градусов и только на юге воздух прогреется до +22...+27 градусов.

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"Северо-западный ветер будет достигать местами штормовых порывов 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предостерегла эксперт по погоде.

Что касается осадков, то кратковременные дожди с грозами пройдут в северных, восточных областях, на Волыни, Ривненщине. Ближайшей ночью также будет дождливо в южной и центральной частях Украины. В то же время солнечная погода ожидается на западе (кроме Волыни и Ровенской области) и юге.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в четверг местами пройдут кратковременные дожди. Также в столице предполагается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

"К ветру присоединится прохладная погода - максимально в течение дня +17...+19 градусов", - акцентировала синоптик.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что температура в Украине значительно повысится только с началом новой недели. После 16 июня ожидается, что столбики термометров на Левобережье поднимутся на 4-6 градусов. В то же время на западе и севере и в дальнейшем будет царить более прохладный воздух.

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