Ищут самого талантливого учителя или воспитательницу: Global Teacher Prize Ukraine в третий раз выберет лучшего педагога в номинации 'Дошкольное образование'

Освитория совместно с Министерством образования и науки Украины и ЮНИСЕФ ищут воспитателя, который превращает садик в место, где ребенок чувствует себя уверенным, услышанным и счастливым. Напоминаем, что 1+1 media является генеральным медиапартнером премии.

"Уже третий год подряд в рамках премии Global Teacher Prize существует отдельная номинация для педагогов дошкольного образования - и это действительно знаковое событие. Ведь воспитатель, наравне с другими педагогами, имеет возможность продемонстрировать высокий уровень профессионализма, заботы и ежедневной поддержки самого дорогого - наших детей. Спасибо команде "Освитории" и ЮНИСЕФ за то, что эта номинация стала доброй традицией. Очень важно, чтобы общество должным образом оценивало труд воспитателей - людей, которые ежедневно закладывают фундамент будущего. Эта номинация - один из путей к повышению престижа профессии педагога дошкольного образования. Искренне рада, что сегодня вся Украина видит успехи лучших воспитателей и аплодирует им", - отмечает Анастасия Коновалова, заместитель министра образования и науки Украины.

Согласно опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 4 из 10 детей в возрасте 3-6 лет в Украине не имеют регулярного доступа к дошкольному образованию. Основные причины - разрушение или закрытие садиков, отсутствие укрытий и другие риски безопасности.

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Исследование также показывает еще один тревожный фактор - низкий уровень доверия родителей к другим в вопросе безопасности их ребенка. Это создает дополнительные барьеры для возвращения малышей в привычную среду развития и социализации.

"ЮНИСЕФ гордится тем, что уже третий год подряд поддерживает номинацию "Дошкольное образование", отмечая преданных и вдохновенных воспитателей учреждений дошкольного образования, которые играют чрезвычайно важную роль в развитии маленьких детей. Обеспечение лучшего старта в жизни через безопасное и увлекательное раннее обучение является залогом раскрытия потенциала каждого ребенка на протяжении всей жизни", - отметил Мунир Мамедзаде, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Воспитатель, который одержит победу в номинации "Дошкольное образование", получит 500 тысяч гривен на воплощение собственного образовательного проекта и присоединится к сообществу новаторов, формирующих будущее украинского образования.

"Мы привыкли говорить о школе, но часто забываем, что именно в саду закладывается основа всего дальнейшего обучения. Сегодня, когда часть учреждений дошкольного образования повреждена или не работает из-за войны, а родители вынуждены искать альтернативы, эта тема становится еще более болезненной. Дошкольное образование - это первый опыт социализации, эмоционального развития и безопасности. И если мы не позаботимся об этом сейчас, то потеряем не только время, но и потенциал целого поколения. Поэтому наша спецноминация - это не только о награде, но и о признании важности каждого воспитателя, который ежедневно держит на себе этот фундамент образования", - говорит Зоя Литвин, председатель Освитории и основательница Global Teacher Prize Ukraine.

Вы - воспитатель, который ежедневно создает в саду пространство доверия, развития и заботы? Или знаете коллегу, чья работа заслуживает признания? Подайте анкету или номинируйте этого педагога на премию Global Teacher Prize Ukraine 2025 в специальной номинации "Дошкольное образование" по ссылке: 2025.globalteacherprize.org.ua

Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организует Освитория при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Дія.Освіта, государственной образовательной экосистемы Мрия, ЮНИСЕФ, ИТ-компании Soft Serve, фонда Tokarev foundation, Sense Bank, KSE Foundation, Talents for Ukraine, EdPro, Grade Education center, Accord Group и Фонда образовательных инициатив. 1+1 media выступает генеральным медиапартнером, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, Общественное Вещание, Pedan Buro и Teenergizer обеспечивают информационную поддержку.