Пресс-секретарь Кэролайн Левитт назвала публикацию в СМИ фейком.

В Белом доме опровергли информацию о намерении президента США Дональда Трампа тайно отправить тысячи нелегалов в тюрьму Гуантанамо.

Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она распространила публикацию издания The Washington Post и назвала эту сторию фейком, заверив, что ничего такого не произойдет.

Видео дня

Что известно из публикации WP о планах США в отношении мигрантов

Как сообщал ранее УНИАН, издание The Washington Post написало, что США планируют переместить тысячи нелегальных мигрантов на скандальную базу на Кубе в Гуантанамо. Речь идет о по меньшей мере 9000 человек, в частности граждан Украины, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Литвы, Польши, Гаити и тому подобное.

Как утверждают источники издания среди американских чиновников, Вашингтон не планирует сообщать правительствам союзных государств о перемещении их граждан на территорию военной базы, что ассоциируется с жестоким обращением и длительным содержанием без суда после 11 сентября 2001 года. Отмечалось, что медицинское обследование уже якобы предназначено для тысяч мигрантов - чтобы определить их пригодность к транспортировке.

Также в материале отметили, что база в Гуантанамо сейчас не имеет мощностей для размещения такого количества людей, что может создать новый гуманитарный и политический кризис. Также указано, что администрация Трампа с начала 2025 года уже направила на Гуантанамо несколько сотен человек.

Вас также могут заинтересовать новости: