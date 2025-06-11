Президент США Дональд Трамп заявил, что может наладить отношения со своим бывшим советником, миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является главным приоритетом. Об этом он сказал в разговоре с колумнисткой The New York Post Мирандой Девайн.
"Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту... Он просто... Я думаю, что на самом деле ему очень жаль, что он это сказал", - цитирует издание Трампа.
Также он отметил, что был разочарован Маском, и добавил, что ни в чем его не обвиняет. Когда президента США спросили, сможет ли он когда-нибудь восстановить хорошие отношения с Маском, он предположил, что мог бы, но, сказал, сначала "нужно навести порядок в стране".
"И моя единственная функция сейчас - вернуть эту страну на более высокий уровень, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать", - добавил глава Белого дома.
Конфликт Трампа с Маском: главное
Как сообщал ранее УНИАН, 5 мая Трамп и Маск устроили публичную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон о расходах и налогах. Впоследствии президент США выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума". Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно".
Также Маск публично заявлял, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции. Об этом он делал сообщение в Х. Однако впоследствии этот твит миллиардер внезапно удалил, не объяснив причины.
А уже 11 июня миллиардер заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о президенте Трампе. В социальной сети Х Маск написал, что его заявления на платформе, которые он делал на прошлой неделе, "зашли слишком далеко".