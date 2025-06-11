Президент США говорит, что ни в чем не обвиняет своего бывшего советника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может наладить отношения со своим бывшим советником, миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является главным приоритетом. Об этом он сказал в разговоре с колумнисткой The New York Post Мирандой Девайн.

"Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту... Он просто... Я думаю, что на самом деле ему очень жаль, что он это сказал", - цитирует издание Трампа.

Также он отметил, что был разочарован Маском, и добавил, что ни в чем его не обвиняет. Когда президента США спросили, сможет ли он когда-нибудь восстановить хорошие отношения с Маском, он предположил, что мог бы, но, сказал, сначала "нужно навести порядок в стране".

Видео дня

"И моя единственная функция сейчас - вернуть эту страну на более высокий уровень, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать", - добавил глава Белого дома.

Конфликт Трампа с Маском: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 5 мая Трамп и Маск устроили публичную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон о расходах и налогах. Впоследствии президент США выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума". Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

Также Маск публично заявлял, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции. Об этом он делал сообщение в Х. Однако впоследствии этот твит миллиардер внезапно удалил, не объяснив причины.

А уже 11 июня миллиардер заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о президенте Трампе. В социальной сети Х Маск написал, что его заявления на платформе, которые он делал на прошлой неделе, "зашли слишком далеко".

Вас также могут заинтересовать новости: