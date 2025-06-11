Человеку с инвалидностью вручили повестку: адвокат рассказала, нужно ли идти в ТЦК

Лица с инвалидностью не подлежат общей мобилизации, но им может прийти повестка от ТЦК.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение в связи с полномасштабным вторжением России. Адвокат акционерного общества (АО) Evrikalaw Мирослава Мостовая в комментарии для OBOZ.UA рассказала, обязаны ли идти в ТЦК лица с инвалидностью, если им пришла повестка.

Она напомнила, что мобилизация лиц с инвалидностью возможна только в трех случаях:

по добровольному согласию;

если нет отсрочки;

если экспертная комиссия не подтвердила инвалидность.

Мостовая поделилась, что лица с инвалидностью не подлежат общей мобилизации. Тем не менее даже этой категории людей может прийти повестка от ТЦК.

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Адвокат подчеркнула, что это не является нарушением закона. Она отметила, что сотрудники ТЦК имеют право выдавать повестки и направлять на военно-врачебную комиссию (ВВК) кого угодно.

Мостовая рассказала, что если лицу с инвалидностью пришла повестка, ему необходимо явиться в ТЦК и предоставить документы с подтверждением своего статуса. Если он докажет, что имеет отсрочку, то избежит возможного штрафа.

Нужно ли проходить ВВК, если есть инвалидность

Ранее адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая в комментарии УНИАН объяснила, нужно ли лицам с инвалидностью проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Она отметила, что передача информации медико-социальной экспертной комиссии в ТЦК не освобождает эту категорию людей от обязательства стать на воинский учет.

Мостовая напомнила, что лица призывного возраста, которые до полномасштабного вторжения РФ имели инвалидность 1 или 2 группы, но нигде не стояли на воинском учете и не были с него исключены, обязаны стать на воинский учет в ТЦК. Также им нужно предоставить документы, которые подтверждают их группу инвалидности.

Кроме того, лица с инвалидностью могут получить направление на прохождение военно-врачебной комисси в ТЦК или через сервис "Резерв+". Мостовая подчеркнула, что если они не появятся на ВВК, то им грозит штраф.

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