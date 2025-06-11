Вселенная исчезнет гораздо раньше, чем мы думали: ученые сделали жуткий прогноз

Астрофизики скорректировали космический таймер: квантовый распад ускоряет конец Вселенной.

Вселенная может завершить свое существование гораздо быстрее, чем считалось ранее - не через 10^1100 (единица с 1 100 нулями после нее) лет, а через "всего лишь" 10^78 (единица с 78 нулями после нее). Такой вывод сделали астрофизики во главе с Гейно Фальке из Университета Радбауда (Нидерланды) в новом исследовании, опубликованном в журнале Cosmology and Astroparticle Physics.

Это число все равно за пределами человеческого понимания, но оно указывает: даже самые прочные структуры во Вселенной - белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры - постепенно испаряются из-за чрезвычайно медленных квантовых процессов, похожих на излучение Хокинга.

Ранее считалось, что только черные дыры могут "испариться". Но ученые доказывают: аналогичный распад ждет и другие сверхплотные объекты. Это переписывает наше представление о том, кто станет последним "жителем" Вселенной.

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"Конец наступит значительно раньше, чем предполагалось, но человечество этого не увидит - это произойдет за пределами любого представления о времени", - говорит Фальке.

Это открытие также ставит новые вопросы: сохранятся ли следы нашей эпохи? И возможно ли возрождение - через циклические мультивселенные?

Одно остается несомненным: даже после того, как погаснет последняя звезда, квантовая физика не позволит Вселенной "умереть" мгновенно. Она будет таять в небытие - атом за атомом, эон за эоном.

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