Финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на 2026 год будет сокращено. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хэгсет. В частности, глава оборонного ведомства США заявил, что мирное урегулирование путем переговоров будет в интересах обеих сторон и в интересах США, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру.

Но в отношении этого заявления следует помнить несколько важных моментов. Во-первых, дело в том, что никаких новых пакетов от американского правительства для Украины не было запланировано. То есть, сокращение помощи было бы очень болезненным, если бы это было совершенно неожиданно. Если бы обещали, а потом внезапно сказали бы, мол, все, ничего не будет.

Однако в данном случае, это все было прогнозируемо.

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У Украины было понимание, что полагаться на правительство президента США Дональда Трампа нельзя.

И последние полгода (или даже больше) мы ожидали, что рано или поздно помощь Штатов может быть сокращена.

Во-вторых, будет ли означать такое заявление главы Пентагона, что и помощь, выделенная во времена Джо Байдена, уже не дойдет в полном объеме? Возможно. Нельзя исключать, что речь идет о контактных детонаторах, которые не передали Украине. Но на самом деле еще нужно анализировать, чего именно нас решили лишить... Насколько я слышал от людей, которые отслеживают тему помощи от США, критически это на нас не повлияет. То есть, это не конец света.

Конечно, говорить, что мы "в восторге", неправильно. Но и сказать, что это было неожиданно, что это был, так сказать, "нож в спину", тоже. Все понимали, что рано или поздно это случится.

В-третьих, мы стараемся минимизировать риски, стараемся привлекать европейцев. И они, кстати, тоже все прекрасно осознают, поэтому все, что они делают последние полгода, - пытаются диверсифицироваться от американцев и обеспечить себя и нас поставками. Европейцы, к примеру, немцы, предпочитают размещать у нас производственные мощности. У нас есть большая надежда на совместную ракетную программу, на передачу определенных технологий. Но это не так быстро делается.

То есть, стоит понимать, что в деньгах проблем нет. Но развертывание мощностей, наполнение нужным оборудованием и так далее - будет занимать определенное время.

Относительно того, смогут ли европейцы продавать нам американское оружие, то этот вариант, конечно, рассматривается. Но стоит понимать, что без согласия американцев передать нам технику не смогут, даже если она была куплена ранее. К сожалению, так действуют международные договоренности и ограничения по передаче товаров военного назначения.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский предлагал американцам купить у них системы Patriot, но они отреагировали не очень активно. Он говорил, что эти системы нужны не для наступления, а для обороны. То есть, речь же не шла о приобретении дальнобойных ракет, по которым - категорический отказ... Но...

Судя по всему, в Соединенных Штатах готовится почва для того, чтобы не помогать Украине.

Один из главных тезисов, который сейчас продвигают - это, мол, может привести к ядерному противостоянию. К примеру, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила об угрозе "ядерного холокоста" и раскритиковала тех, кто, по ее мнению, "разжигает войну". Ведь это, мол, приближает мир к грани ядерного уничтожения. Поэтому стоит ожидать, что США не будут предлагать Украине новых пакетов помощи, а продолжат настаивать на переговорах.