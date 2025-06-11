Украинская промышленная компания Интерпайп впервые изготовила трубы для оффшорных работ и поставила их клиенту в Турции. Об этом сообщает UaProm со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что турецкий клиент использует эту продукцию в проекте газовых месторождений South Akçakoca Sub-Basin (SASB), которые находятся непосредственно в Черном море. Месторождение состоит из нескольких газовых залежей на мелководье, поэтому трубы Интерпайп прокладывают под водой.

Для таких условий Интерпайп изготовил для клиента насосно-компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M, которое обеспечивает высокую газогерметичность и является собственной разработкой компании.

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"Турция сейчас активно разрабатывает оффшорные газовые месторождения в Черном море. Однако условия добычи специфические - она осуществляется на мелководье, поэтому нужна повышенная газогерметичность, которую могут обеспечить премиальные соединения. Хоть для Интерпайп это первый опыт использования насосно-компрессорных труб под водой, опыт использования у клиента положительный. Продукция уже используется, спуски труб прошли удачно. Это толчок для участия в подобных проектах в будущем", - отметил директор по продажам труб Интерпайп на рынки Ближнего Востока, Азии и Африки Артем Артемов.

Напомним, ранее Интерпайп сообщал о начале производства сверхтяжелых труб. Также компания наладила поставки трубной продукции для соляных шахт в Италии.