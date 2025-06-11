Курс гривни к евро установлен на уровне 47,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,46 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,53/41,56 грн/долл., а евро - 47,49/47,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Аналитик Алексей Козырев в своем прогнозе отметил, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 41,10-41,90 гривни, а в обменниках - 41,10-41,85 гривни. По его мнению, курс евро будет находиться в пределах от 46,40 до 47,95 гривни, а в обменниках - от 46,45 до 47,90 гривни.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 июня вырос на 2 копейки и составляет 41,72 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 47,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 46,85 гривни за единицу иностранной валюты.

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