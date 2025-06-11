Украинский лидер призвал страны юго-восточной Европы объединиться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Москвы в другие страны - РФ планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией.

Об этом украинский лидер заявил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который 11 июня прошел в Одессе.

По словам Зеленского, юго-восточная Европа, Украина является одной из главных целей России для провоцирования хаоса. Такие действия страна-агрессор уже проводила на Балканах, пыталась манипулировать общественным мнением в Румынии, а Молдову в течение трех десятилетий удерживать в бедности и нестабильности, чтобы притянуть под свой контроль.

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"И если Европа потеряет, если Европа проиграет в Молдове в этом году, это поощрит Россию вмешиваться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, ваш суверенитет и даже вашу историю. И вот почему поддержка европейской Молдовы является чрезвычайно важной задачей для всех нас. И то же касается Украины", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что РФ не видит Украину как государство, а лишь как груду ресурсов и военную платформу для своих следующих вторжений.

"Мы все в регионе работаем с тем же источником разрушений. Сегодня я предлагаю, чтобы мы сфокусировались на трех вещах - оборона, единство и реальное развитие. И вы все можете видеть, что Путин не хочет завершать эту войну. Поэтому он верит, что пока он может сражаться и доминировать над своими, над его союзниками, он остается политически живым", - сказал президент Украины.

По его словам, независимо от того, в чем убежден Путин, европейские страны должны поставить Россию в позицию, в которой агрессор будет вынужден искать мира и политического выживания невоенными средствами. Зеленский подчеркнул, что это вполне возможно, и это зависит от обороноспособности Украины.

"Оборонная поддержка Украины - нам она нужна для того, чтобы защищать наши города, наши села от российских атак и заставить Россию почувствовать реальную цену войны у них дома. Системы ПВО и дроны являются ключевыми. Другим ключевым инструментом являются санкции. Ваша поддержка для совместных европейских санкционных решений является жизненно необходимой", - подчеркнул Зеленский.

Как пояснил украинский лидер, нашей стране нужна более сильная поддержка, особенно, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора страны-агрессора: "И по потолку цен на нефть, потолок в 45 долларов за баррель лучше чем 60 - это понятно, это правда, но настоящий мир придет с потолком в 30 долларов. Это уровень, который действительно изменит ход мыслей в Москве".

Также Зеленский сказал, что участники саммита разделяют интерес в расширении Европейского Союза и силы НАТО. В частности ЕС дает Европе силу соревноваться глобально, без этого союза европейские нации были бы в меньшинстве перед другими глобальными игроками. Именно поэтому европейские страны должны поддерживать друг друга.

Зеленский также отметил, что Украина в этом году требует четкого решения о переговорных кластерах по вступлению в ЕС и сейчас соответствует каждому условию.

"Блокирование прогресса сейчас только тратит время для всей Европы и все наши нации рассчитывают и заслуживают честное расширение. То же касается и НАТО. И да, Европа должна делать больше для своей собственной обороны, но каждый в Соединенных Штатах должен помнить - дважды до этого дестабилизация в Европе задела американских солдат в нещитовой войне. Вот почему так важно для Америки оставаться вовлеченной в европейскую безопасность", - сказал президент.

Он добавил, что НАТО собирает архитектуру безопасности Европы вместе и каждая европейская страна имеет право выбирать свой собственный путь безопасности и предстоящий саммит НАТО должен это подтвердить.

Глава государства также остановился на сотрудничестве в сфере инфраструктуры: "Транспортные пути, энергетика, коммуникации, цифровые системы должны показать людям четкий ежегодный прогресс во всех этих сферах. Российская война и ее блокада украинских портов показала, насколько жизненно важны альтернативные пути через соседние страны".

Зеленский отметил, что определенные альтернативные пути Украина сейчас имеет, благодаря ряду соседних дружественных стран. По его словам, каждая страна должна иметь такую же готовность к любому кризису.

Президент обратил внимание участников саммита на то, что мероприятие проходит в Одессе, которая среди целей Москвы: "Этот красивый город является мишенью для России, Россия хочет уничтожить его, как это уже сделала с бесчисленным количеством городов, сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион, Одесса, и затем к границе с Молдовой и Румынией, и, конечно, нам нужна защита уже. Но даже больше, нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет произойти никогда больше".

Поэтому, сказал Зеленский, он просит европейские страны относиться к гарантиям безопасности после этой войны, как к практической необходимости.

"От ПВО до киберугроз нам нужны реальные инструменты для сдерживания и быстрого реагирования", - сказал Зеленский.

Напомним, 11 июня в Одессе проходил саммит Украина - Юго-Восточная Европа, на который были приглашены лидеры разных стран. На мероприятие приехал президент Сербии Александар Вучич, визит в Украину сделан впервые с начала полномасштабной войны РФ.

Другие заявления президента Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что Россия каждым попаданием по жилой инфраструктуре Украины доказывает, что давления на нее мало. По словам президента Украины, теперь каждый день - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - "показательный".

Кроме того, Зеленский рассказал, как просил Трампа повлиять на Путина. "В феврале я сказал президенту Трампу, как он может повлиять на Путина: "Вот пакет оружия, ракеты. У нас есть ключ к ним. Согласитесь на прекращение огня, иначе мы отдадим ключ украинцам" - отметил он.

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