Если они будут отказываться подписывать контракт, то будут проходить в дальнейшем службу как мобилизованные.

Часть военнослужащих Службы безопасности Украины и разведки будет переведена для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно уточнения правового регулирования отдельных вопросов прохождения военной службы во время военного положения", который зарегистрирован в парламенте под номером 13346.

Отмечается, что будет предусмотрен механизм изменения вида военной службы после перевода военнослужащих в ВСУ. Автором законопроекта является председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и еще 14 его коллег по парламенту.

Законопроектом предусмотрено, что военнослужащие разведывательного органа или СБУ могут быть переведены в ВСУ и при этом они должны быть исключены из списка личного состава этих органов и включены в состав ВСУ с последующим прохождением переподготовки.

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При этом если они в СБУ и разведке проходили кадровую военную службу или службу по контракту и откажутся его продолжать, то дальше будут служить в ВСУ как мобилизованные на особый период.

Военный журналист Андрей Цаплиенко отметил в Telegram, что часть сотрудников СБУ, ГУР и СВР законодатели предлагают перевести в ВСУ.

"На самом деле такие переводы должны были состояться еще весной 2024 года - в связи с принятием "мобилизационного закона" от 11.04.2024 № 3633-ІХ", - отмечает он. При этом добавляет, что этот закон создал возможность для СБУ и разведывательных органов перевести часть своих военнослужащих в ВСУ и другие военные формирования.

"Но схема оказалась нерабочей. Например, военнослужащие СБУ, которые служили по контракту, отказывались подписывать контракт с Минобороны", - отмечает журналист.

По его словам, это должен исправить законопроект № 13346, которым предусмотрено, что при таком отказе после перевода военнослужащие СБУ, СВР и ГУР в ВСУ, дальше будут служить как мобилизованные на особый период.

Детали относительно изъятия нормы о демобилизации в законе о мобилизации

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации. Его поддержало 283 народных депутата (при необходимых 226).

Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров обратились к парламенту, чтобы исключить демобилизационные положения из законопроекта. Они свою инициативу объясняли тем, что вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих будет нормироваться отдельно, другим законопроектом, который будет предложен парламенту.

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