Поговаривают, что пара уже не вместе.

Известная звездная пара Кэти Перри и Орландо Блум, которые воспитывают общую дочь Дэйзи Дав, на грани расставания после 8 лет вместе.

Как пишет издание Pagesix, инсайдер, который приближен к паре говорит, что их отношения завершились. Однако сейчас у певицы и актера есть причина, по которой они пока не объявляют о вероятном разрыве.

"Уже все кончено между ними. Они просто ждут, пока закончится тур Кэти "Lifetime", прежде чем расстаться", - отметил инсайдер.

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К слову, тур артистки начался 23 апреля и продлится до 7 декабря. Также, по слухам, проблемы в отношениях Перри и Блума произошли из-за плохих отзывов о творчестве Кэти. В частности, из-за критики ее нового альбома "143" и стресса.

"Это очень ее напрягло. Орландо отнесся к этому с пониманием, но это все же вызвало определенное напряжение в отношениях", - отметил инсайдер.

Что известно об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума

Блум и Перри познакомились в 2016 году на вечеринке после церемонии "Золотой глобус". Позже они начали встречаться и официально объявили о своих отношениях. Через три года актер сделал предложение певице, но свадьбу они откладывали. А в 2020 году они стали родителями. У них родилась дочь Дэйзи Дав. Для Кэти это первый ребенок, а вот для Орландо второй, ведь он имеет сына от предыдущих отношений.

Напомним, ранее в СМИ писали, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись после 25 лет брака.

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