С учетом текущих реалий Европа и США не готовы к затяжной войне.

Оборонная промышленность Украины призывает Запад отказаться от давней зависимости от изящного и дорогого вооружения в пользу более дешёвых, массово производимых систем.

Генеральный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров в интервью Business Insider заявил, что давний фокус Европы и США на ограниченных партиях высокотехнологичных систем может оказаться серьёзным недостатком в затяжном конфликте. Такие системы хороши, но главное — это количество.

Аргумент в пользу массовости

"Война в Украине показывает: вам не нужны горстка ультраточного и дорогого оружия. Вам нужно огромное количество достаточно эффективного огневого средства", — подчеркивает Гончаров.

Видео дня

Он привёл пример высокоточной управляемой артиллерийской мины M982 Excalibur (стоимость одного снаряда — 100 тысяч долларов), которая, по его словам, "не работает", когда противник применяет системы радиоэлектронной борьбы и использует обычные артиллерийские снаряды, которые стоят в 30 раз дешевле.

Он привел в пример самоходную гаубицу M107, поступившую на вооружение США ещё в 1960-х — как пример недорогой, но массовой и эффективной огневой поддержки. "Вам не нужны 10 шведских Archer — возможно, лучших артиллерийских систем в мире. Вместо этого нужны 200 дешёвых гаубиц, таких как украинская "Богдана"", — добавляет он.

Из-за огромного масштаба повреждений, высокого износа боеприпасов и техники в таких боях требуется постоянный поток вооружений, чтобы продолжать борьбу — особенно учитывая, что нет гарантии, что дорогостоящее "высокоточное" оружие действительно станет переломным фактором, пишет СМИ.

Изнурительная война на истощение

Война, развязанная Россией против Украины, сопровождается массовым применением артиллерии и колоссальным расходом боеприпасов. В определённом смысле она напоминает разрушительные сражения Первой и Второй мировых войн — с огромными потерями среди личного состава и техники.

Россия располагает одной из крупнейших армий в мире, поддерживаемой многочисленным населением. Она многократно демонстрировала готовность вести изнуряющую войну, бросая в бой большие массы войск и техники, чтобы медленно изматывать противника.

В ходе вторжения российская армия потеряла колоссальное количество техники — более 3600 основных боевых танков и почти 8000 бронемашин. Россия может позволить себе такие потери благодаря численности. Украина же сталкивается с нехваткой оружия, боеприпасов и людей. В ответ украинцы делают ставку на дешёвые дроны как элемент асимметричной войны — впрочем, и Россия активно применяет беспилотные системы.

Китай, ещё одна причина для беспокойства на Западе, строит свою армию по схожей логике: массовая структура, способная выдерживать потери.

А Запад, в свою очередь, готовился к другой войне. Последние два десятилетия западные страны вели войны с низкоуровневыми противниками, где победу обеспечивало технологическое превосходство. Но сейчас Европа и НАТО наконец-то начинают просыпаться. Расходы на оборону растут быстрыми темпами.

Что известно о вооружении Европы и НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что чтобы воевать без США, Европе нужны еще минимум 1000 самолетов и танков. Кроме того, эксперты подсчитали и количество других систем, необходимых континенту, если Соединенные Штаты "выйдут из игры".

Генсекретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, призвал страны Североатлантического Альянса вернуть расходы на оборону к уровню, который был установлен в период Холодной войны. "Мы все еще тратим гораздо меньше, чем во время Холодной войны. Даже несмотря на то, что угрозы нашей свободе и безопасности такие же большие - если не больше", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: