За выделенные средства будет выдано еще более 2 тысяч жилищных сертификатов.

Кабинет министров принял решение о выделении еще 3,5 миллиарда гривень на программу "еВидновлення".

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, за эти средства будет выдано еще более 2 тысяч жилищных сертификатов на приобретение нового жилья, а также профинансировано восстановление домов на собственном земельном участке для сотен семей.

"С начала года Украина привлекла уже почти 18 млрд долларов внешнего финансирования. При поддержке наших партнеров мы продолжаем программу быстрого восстановления. Это означает восстановление наиболее важных объектов для устойчивости и развития", - сказал премьер.

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Шмыгаль отметил, что главными приоритетами восстановления сейчас являются энергетика и жилье людей. Так, по программе "еВидновлення" уже более 100 тысяч украинских семей получили средства на ремонт, восстановление или новое жилье. В частности, выдано 18 тысяч сертификатов для приобретения нового жилья взамен разрушенного.

Программа еВидновлення - последние новости

В мае в Украине начался следующий этап реализации программы "еВідновлення" для тех, кто строит новое жилье на собственном земельном участке. Программа предусмотрена для граждан, которые потеряли частный дом из-за войны, имеют земельный участок и возводят на нем новое жилье.

Также в мае правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривень для выплаты компенсаций в рамках программы "еВідновлення". Благодаря дофинансированию программы планировалось покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии.

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