Премьера сериала запланирована на 13 июля 2025 года.

Спутниковый телеканал MGM+ показал первый трейлер хоррор-сериала "Институт" (The Institute), снятого по мотивам одноименного произведения 2019 года от мастера ужасов Стивена Кинга.

В центре сюжета – 12-летний гениальный парень Люк Эллис, которого похищают и помещают в так называемый "Институт". Это мрачное учреждение полно детей, которые попали туда так же, как и он, и все они обладают необычайными способностями. Во главе с директором миссис Сигсби, его персонал ставит опыты над детьми, и выбраться отсюда практически нет шансов. Между тем, в соседнем городке бывший полицейский Тим Джеймисон, которого преследуют странные видения, пытается начать новую жизнь, но мир и покой не длятся долго, поскольку его истории и истории Люка суждено пересечься.

В сериале сыграли Бен Барнс ("Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Дориан Грей", сериалы "Мир Дикого Запада", "Каратель", "Тень и кость"), Мэри-Луиз Паркер (дилогия "РЭД", сериал "Косяки") и Джо Фримен, для которого это первая главная роль.

Видео дня

Шоураннером "Института" выступил Джек Бендер, который до этого работал над сериалами "Клан Сопрано", "Шпионка", "Остаться в живых", "Алькатрас", "Игра престолов" и "Извне".

Премьера сериала запланирована на 13 июля 2025 года, первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Другие новые проекты по произведениям Стивена Кинга

Также осенью 2025 года на HBO Max выйдет хоррор-сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" (IT: Welcome to Derry), который станет приквелом фильмов "Оно" 2017 и 2019 годов, основанных на одноименном романе Кинга.

Кроме того, 17 июля 2025 года в украинский прокат выйдет научно-фантастическая драма "Жизнь Чака" (The Life of Chuck) с Томом Хиддлстоном в главной роли, а 11 сентября 2025 года – подростковая антиутопия "Длинная походка", оба фильма сняли по произведениям "короля ужасов".