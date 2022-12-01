Россиянин рассказывал, как будет убивать украинцев, и размечтался, как вывесит триколор в Киеве.

Кремлевские пропагандисты пустили в прямой эфир обкуренного российского стримера. Запикать маты и оскорбления "журналисты" забыли.

Ведущая новостной программы "Россия-24" показала зрителям сюжет о "геройстве" российского блогера. Он, по ее словам, за стрим собрал целых 400 тысяч рублей (чуть больше 240 тысяч гривень) на нужды оккупантов.

Вот только стример, вероятно, был под тяжелыми наркотиками. Пропагандисты даже не удосужились вырезать маты и оскорбления в сторону другой нации. В результате в телевизор стример вышел в "сыром виде".

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Россиянин рассказывал, как будет убивать украинцев, и размечтался, как вывесит триколор в Киеве.

"Они ж понимают, что они скоро будут уничтожены. Мы танками приедем и повесим… Вот этот вот флаг я лично привезу в Киев. Я повешу его над зданием Верховной Рады Украины. Крикну: Киев – наш, всем со*ать", - заявил блогер.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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