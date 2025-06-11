Батальон 'Свобода' НГУ получил от громады Киева еще почти 2500 дронов, вездеходы и РЭБы, - Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал крупную партию помощи от громады Киева бойцам батальона "Свобода" НГУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации. А некоторые из них восстанавливаются после ранений. От громады Киева передал на фронт бойцам этого батальона еще около 2500 БпЛА разных типов. Отправили на передовую и несколько десятков систем РЭБ, в том числе автомобильных и окопных. 2 транспортных вездехода и другое крайне необходимое оснащение", - сообщил Виталий Кличко.

В частности, мэр передал бойцам "Свободы" от киевлян 2225 fpv-дронов, почти 60 дневных разведывательных БпЛА Mavic и около 140 ночных Mavic, а также 3 бомбера.

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По словам Кличко, с начала текущего года Киев выделил на оснащение и неотложные потребности 4 бригады НГУ почти 230 млн грн.

Также мэр напомнил, что Киевсовет постоянно увеличивает поддержку военных.

"В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Также дал поручение исполнительному органу подготовить изменения к программе "Защитник Киева" и предусмотреть еще 2 млрд на помощь нашим защитникам. Документ на финальной стадии наработки, и в ближайшее время вынесем его в зал для принятия. Мы продолжим помогать нашим военным – и за средства громады, и за внебюджетные средства", – подчеркнул Кличко.