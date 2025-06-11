Прогнозируемое ускорение роста на 2026 год предусматривает резкое увеличение инвестиций в производство и восстановление.

Всемирный банк ожидает продолжения активных боевых действий в Украине до конца 2025 года с их последующим замедлением. Предполагается, что рост экономики в 2026 году при этом ускорится.

Как говорится в обзоре Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы", обсуждение потенциального прекращения огня начались ранее в этом году, но перспективы длительного урегулирования остаются неопределенными.

"Ожидается, что рост экономики Украины увеличится с 2% в 2025 году до 5,2% в 2026 году, а затем уменьшится до 4,5% в 2027 году, если предположить, что вторжение продлится до конца 2025 года, а активные боевые действия после этого утихнут. Ожидается, что дефицит рабочей силы, энергии и других ресурсов будет ограничивать активность в этом году", - сказано в документе.

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Прогнозируемое ускорение роста на 2026 год предусматривает резкое увеличение инвестиций в производство и восстановление, тогда как восстановление экспорта, как ожидается, будет оставаться ограниченным из-за сложной торговой среды и экономической неопределенности. Расходы на реконструкцию и восстановление оцениваются в 524 миллиарда долларов, что почти втрое превышает ВВП Украины в 2024 году.

Во Всемирном банке отмечают, что, с другой стороны, без прочного мирного соглашения длительное продолжение или усиление вторжения может еще больше ослабить экономику Украины. А перебои с финансированием Украины усилят эти риски, поскольку внешнее финансирование страны остается в значительной степени зависимым от постоянной поддержки со стороны ЕС и Соединенных Штатов.

Прогнозы по экономике Украины

Международное агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз для Украины на этот год. Аналитики ожидают замедления экономики и роста цен более чем на 10%. Также сообщается, что восстановление экономики Украины замедлилось. Fitch пересмотрело свой прогноз для Украины на 2025 год, снизив его с 2,9% до 2,5%.

Международный валютный фонд в марте также пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году в сторону понижения (на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом). По данным экспертов МВФ, рост экономики Украины теперь может составлять до 2-3%.

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