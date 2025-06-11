Погода ухудшится и по территории Одесской области.

Ближайшей ночью в Одесской области ожидается непростая погода с осадками и ветром. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Одесса. 12 июня ночью ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях также объявлено и для жителей Одесской области, где кроме гроз и шквалов ожидается также и град.

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Объявлен І уровень опасности.

12 июня в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, гроза, местами град. Днем уже будет без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-западный 9-14 м/с, ночью местами во время грозы шквал, 15-20 м/с. Температура ночью +12°...+17°, днем +22°...+27°.

На автодорогах области ночью местами видимость во время дождя 2-4 км.

В Одессе в четверг также будет переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 м/с. Столбики термометров ночью снизятся до +15°...+17°, а днем покажут +23°...+25°. Температура морской воды 19-20°.

Также 12 июня на Оджещине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погода будет способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров.

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