Высокопоставленный израильские военные рассказали СМИ, почему прорыв палестинцев удался.

Как так получилось, что службы безопасности Израиля не смогли остановить атаку ХАМАСа? Израильские военные и шпионские службы считаются одними из лучших в мире, но 7 октября оперативные и разведывательные провалы привели к крупнейшему прорыву в обороне Израиля за полвека, пишет The New York Times.

Как сообщается, незадолго до атаки израильская разведка обнаружила всплеск активности в некоторых сетях боевиков в Газе, которые она контролирует. По словам двух высокопоставленных представителей израильской службы безопасности, понимая, что происходит что-то необычное, они направили тревогу израильским солдатам, охраняющим границу с сектором Газа.

Но предупреждение не было выполнено: либо потому, что солдаты его не поняли, либо потому, что предупреждение не прочитали.

Видео дня

По информации издания, вскоре после этого ХАМАС направила дроны, чтобы вывести из строя станции сотовой связи и наблюдательные вышки израильской армии, не позволив дежурным офицерам контролировать территорию удаленно с помощью видеокамер. Дроны также уничтожили пулеметы с дистанционным управлением, которые Израиль установил на своих пограничных укреплениях, уничтожив ключевые средства борьбы с наземными атаками.

Это облегчило нападавшим ХАМАСа возможность с удивительной легкостью приблизиться и взорвать части пограничного забора, а также снести его бульдозерами в нескольких местах, позволив тысячам палестинцев пройти через бреши.

Источники NYT в израильской службе безопасности говорят, что эти оперативные провалы и слабости были среди множества логистических и разведывательных упущений израильских служб безопасности, которые подготовили почву для вторжения на юг страны.

На несколько часов сильнейшие военные на Ближнем Востоке оказались бессильны дать отпор гораздо более слабому врагу.

Четверо чиновников заявили, что успех атаки ХАМАСа был обусловлен множеством нарушений безопасности со стороны израильской разведки и военных, в том числе:

неспособность офицеров разведки отслеживать ключевые каналы связи, используемые палестинцами;

чрезмерное использование оборудования для наблюдения за границей, которое злоумышленники легко отключали, что позволяло им совершать набеги на военные базы и убивать солдат в их кроватях;

сосредоточение командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена на начальном этапе вторжения, что лишило возможности связи с остальными вооруженными силами.

"Мы тратим миллиарды на сбор разведывательной информации о ХАМАС. Затем, через секунду, все рухнуло, как домино", - заявил Йоэль Гузански, бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Израиля.

Первая неудача произошла за несколько месяцев до нападения, поскольку руководители израильских служб безопасности сделали неверные предположения о масштабах угрозы.

Также, по данным издания, на прошлой неделе представители израильской разведки проинформировали высокопоставленных руководителей службы безопасности о наиболее насущных угрозах обороноспособности страны. Однако те сосредоточили внимание на опасностях, исходящих от ливанских боевиков вдоль северной границы Израиля. Угроза, исходящая от ХАМАСа, почти не упоминалась.

Ситуация в Израиле: последние новости

По последним данным, число погибших в результате атаки ХАМАС превысило 1200 человек. Еще около 3000 человек получили ранения, а судьба примерно 150 человек неизвестна.

Тем временем Израиль заявил о массированном ударе по "центру террора" в Газе. Также сообщается о нанесении ударов по объектам террористической инфраструктуры, используемым "Исламским джихадом".

Вас также могут заинтересовать новости: