Там заявили, что боевики пожалеют о моменте нападения на Израиль и, что сектор Газа никогда не вернется к прежней жизни.

Министерство обороны израиля прогнозирует, что война с ХАМАС может занять месяцы.

Такое мнене высказал министр обороны страны Йоав Галант, сообщает Times of Israel. Он заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на сектор Газа, поскольку столкновения с боевиками ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.

"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полномасштабному наступлению. ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали террористы. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше. Это займет недели или месяцы. Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, людей, переживших Холокост, мы уничтожим его всей нашей силой и без компромиссов", – сказал Галант.

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Он отметил, что Израиль изменит реальность, посольку заплатил высокую цену.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Нападению сопутствовала массированная ракетная атака на израильские города.

Через некоторое время израильским военным удалось очистить от боевиков захваченные населенные пункты. После этого миру открылись зверства, которые совершили боевики по отношению к гражданам Израиля.

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