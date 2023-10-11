Также они ударили по объектам, используемым "Исламским джихадом".

Десятки израильских истребителей нанесли более 70 ударов по целям в районе Дарадж-Туффах, который находится на востоке сектора Газа.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). По словам военных, этот район используется ХАМАС как "центр террора", из которого совершается большое количество терактов против Израиля.

Также сообщается о нанесении ударов по объектам террористической инфраструктуры, используемым "Исламским джихадом". "ЦАХАЛ продолжит операции против террористической инфраструктуры ХАМАС, которая направляет террор против Израиля",- добавили они.

Видео дня

Ситуация в Израиле: последние новости

Начался пятый день войны в Израиле. Все эти дни продолжаются обстрелы страны и сектора Газа, кроме того израильские силы вступают в бой с боевиками на своей территории.

ЦАХАЛ отчитывался об убийстве ряда высокопоставленных членов ХАМАСа, спикер армии назвал их ликвидацию первостепенной задачей.

Министр обороны Йоав Галант сказал, что они переходят к полномасштабному наступлению на сектор Газа, операция может длиться несколько месяцев. "Они пожалеют об этом моменте", - добавил он.

Тем временем Организация объединенных наций и Human Rights Watch обвиняет обе стороны в нарушениях. Израиль осудили за блокаду и обстрелы Газы, а ХАМАС - за убийства мирных жителей, захват заложников и ракетные атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: