Сообщается, что Израиль ударил по дому родственников военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Число погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль продолжает расти, превысив 1200 по состоянию на утро среды.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую армию.

Отмечается, что еще около 3000 человек получили ранения, а судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, до сих пор неизвестна.

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В то же время армия обороны Израиля заявила, что нанесла массированные авиаудары в секторе Газа, поразив более 200 целей за минувшие сутки в прибрежном районе города Газа.

Военные говорят, что цели были уничтожены в Аль-Фуркан. Это третье воздушное нападение на район Аль-Фуркан, который ЦАХАЛ считает "гнездом террора". Во время трех атак было поражено около 450 целей.

Кроме того, отмечается, что Израиль ударил по дому родственников военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

"Ссылаясь на палестинские сообщения, ряд еврейских СМИ сообщает, что израильские самолеты ударили по дому отца Дейфа, убив брата террориста, его сына и внучку брата", - говорится в сообщении.

Война в Израиле

Террористы ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября. Все эти дни продолжаются обстрелы страны и сектора Газа, кроме того израильские силы вступают в бой с боевиками на своей территории.

Ранее ЦАХАЛ отчитывался об убийстве ряда высокопоставленных членов ХАМАС, спикер армии назвал их ликвидацию первостепенной задачей. Министр обороны Йоав Галант сказал, что они переходят к полномасштабному наступлению на сектор Газа, операция может длиться несколько месяцев.

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