Венгры Закарпатья, которые получили венгерский паспорт, оказались в неудобном положении.

Немецкое правительство расследует ситуацию с выявлением сотен граждан Венгрии, которые зарегистрировались как беженцы из Украины. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Отмечается, что еще зимой 2022/23 годов миграционные службы федеральной земли Баден-Вюртемберг заметили нечто странное: среди беженцев из Украины были люди, которые не общались на украинском языке. И нет, речь идет не о русскоязычных харьковчанах или мариупольцах.

"Эти люди часто используют для общения почти исключительно венгерский язык или нуждаются в венгерском переводчике", - говорилось в правительственном циркуляре Министерства внутренних дел Баден-Вюртемберга.

Во время опроса некоторые искатели убежища заявляли, что их финансовое положение в Венгрии было ужасным, поэтому они выдавали себя за беженцев, чтобы получить денежную помощь в Германии.

С аналогичными случаями сталкивались немецкие чиновники и в других федеральных землях. Согласно информации Welt, в период с мая 2023 года по октябрь этого года регионы сообщили Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев (BAMF) о 9640 подозрительных случаях, 1136 из которых датируются текущим годом. Только за последние четыре недели был зарегистрирован еще 141 случай.

Отмечается, что во многих случаях дальнейшая проверка не выявила ничего противозаконного. Так, 5825 проверенных лиц действительно оказались гражданами только Украины. Однако еще 568 человек оказались владельцами двух паспортов - украинского и венгерского.

Согласно немецким законам, граждане ЕС, в том числе венгры, не имеют права на временную защиту в Германии и на соответствующую денежную помощь.

Как пишет Welt, с 2010 года венгерский премьер Виктор Орбан начал активно раздавать венгерские паспорта этническим венграм и ромам в украинском Закарпатье, в том числе и с целью махинаций во время внутренних венгерских выборов. Однако те из них, кто соблазнился венгерским паспортом, теперь столкнулись с проблемой: в самой Венгрии им не рады (особенно представителям ромской национальности), а в Германии они теперь не могут претендовать на помощь, как остальные украинцы.

При этом авторы публикации отмечают, что ромы с исключительно украинскими паспортами не имеют проблем с принятием в Германии. Проблемы, возникающие у других, - не в национальности, а в наличии паспорта страны-члена ЕС.

Как писал УНИАН, количество украинских беженцев, прибывающих в Германию, за последние недели значительно возросло. Если раньше в страну прибывало до 100 новых беженцев в неделю, то теперь приезжает до 1000 человек. Новую волну связывают с отменой запрета на выезд из Украины мужчин 18-22 лет.

Также мы рассказывали, что в Польше жалуются на невозможность принимать новых беженцев из Украины. При этом польские чиновники уклоняются от ответа, означает ли это закрытие дверей для украинцев.

