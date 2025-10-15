В целом в течение лета общее количество людей из Украины в Германии выросло.

Количество украинцев, которые ищут защиты в Германии, за последние недели значительно возросло. Это связано с отменой запрета на выезд для украинских мужчин призывного возраста от 18 до 22 лет, передает Welt.

Как сообщила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел немецким газетам Funke Mediengruppe, количество таких искателей убежища в Германии увеличилось с примерно 100 в неделю до примерно 1000 человек. По ее словам, пока невозможно оценить, насколько это "временное явление".

В то же время известно, что в течение лета общее количество людей из Украины в Германии выросло. Как отметили в Министерстве внутренних дел Германии, в мае через регистрационную систему "Free" было распределено 7961 украинца, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755.

"В отличие от искателей убежища, лица, ищущие защиты из Украины, получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании, что дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальных выплат", - напомнили в Welt.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу - что известно

Как писал УНИАН, в конце августа Кабмин опубликовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет. Для этого необходимо иметь с собой паспорт, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ (допускается также в электронной форме), который необходимо будет предъявить по требованию работника ГПСУ (Государственной пограничной службы).

28 августа мужчин 18-22 лет начали выпускать за границу. После этого мужчины 18-22 лет рассказали BBC, почему выезжают из Украины.

В то же время Пограничная служба Польши в конце сентября сообщила, что за этот месяц было зарегистрировано почти 53 тысячи проверок украинских мужчин, которые пытались пересечь границу соседней страны. Однако неизвестно, всем ли 53 тысячам удалось пересечь границу.

"Сообщаем, что пограничная служба имеет статистические данные, связанные с количеством пересечений границы (пограничное движение в рамках проведенных проверок), а не с количеством лиц, которые въехали "на" или выехали "с" территории Республики Польша", - отметили пограничники.

