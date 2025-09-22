Карина Бовсуновская

По словам заместителя руководителя ОП, важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения украинцев.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук провела встречу с украинцами, которые проживают в Польше. По ее словам, гражданам здесь не просто.

"Особенно трудно пожилым людям, лицам с инвалидностью, одиноким матерям с малолетними детьми и другим уязвимым категориям наших граждан. Также мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать", - отметила Верещук.

Поэтому, по словам чиновницы, государство должно заранее подготовить украинскую систему соцподдержки, а именно предоставить временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы украинцы, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства.

"Так же важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения. В ближайшее время вынесем этот вопрос на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием касательных органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров", - добавила Верещук.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Ранее эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий ответил, из каких стран беженцы уже не захотят возвращаться в Украину. По его словам, после войны сложнее будет вернуть украинцев, которые работают в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии.

В то же время Гайдуцкий отметил, что первыми начнут возвращаться украинцы из соседних стран - Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы.

"В Молдове сейчас зарплаты уже выше, чем в Украине. Но я уверен, что после завершения войны часть предприятий в Украине вынужденно поднимет зарплаты, ведь сейчас многие люди работают под "бронню" или имеют отсрочку от призыва. Как только отменят военное положение, люди массово начнут увольняться на таких предприятиях. Бизнес будет вынужден повысить зарплаты на 15-30%, чтобы удержать кадры", - заверил эксперт.

Также сообщалось, что в ЕС одобрили отмену программы по приему украинских беженцев. Это означает, что Совет Евросоюза одобрил рекомендации для государств ЕС по возвращению реинтеграции и изменения официального статуса граждан Украины, бежавших от войны на территорию стран блока, когда позволят условия.

"Многие украинцы, которые сбежали от войны, нуждаются в поддержке, чтобы иметь возможность вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, позволив им осуществить ознакомительные визиты в Украину. Условия этих ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС", - отметили в пресс-службе Совета.

