Переговоры состоятся на заводе Saab в Линчепинге - возможна поставка высокотехнологичного вооружения, включая самолеты радиолокационной разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретится со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге для обсуждения крупной экспортной сделки в сфере обороны.

"Встреча состоится в Saab в Линчепинге. Мы обсудим возможную крупную экспортную сделку со Швецией", - заявил Кристерссон в интервью Шведскому радио, цитирует The Guardian.

Saab - один из ведущих производителей военной техники Европы. Компания производит истребители JAS 39 Gripen, самолеты радиолокационной разведки GlobalEye, ракетные системы и противотанковое вооружение.

Видео дня

Линчепинг, где состоятся переговоры, является ключевым производственным центром компании. Хотя Кристерссон отказался уточнить, будет ли обсуждаться именно Gripen, он отметил, что в контексте войны в Украине "основной вклад делают самолеты радиолокационной разведки".

В прошлом году Швеция уже передала Украине два самолета наблюдения и командования, которые существенно усилили возможности ВСУ в воздушном пространстве.

В то же время Киев уже длительное время заинтересован в шведских истребителях Gripen, однако их поставки были отложены, чтобы Украина могла сосредоточиться на внедрении американских F-16, развертывание которых началось в августе.

Ранее Кристерссон подтвердил, что Зеленский поднимал тему Gripen во время встречи европейских лидеров в Копенгагене, однако тогда "никаких решений о передаче истребителей не принималось".

В то же время украинские пилоты уже испытывали Gripen в Швеции, чтобы оценить возможности самолета и подготовиться к потенциальному экспорту.

После переговоров Зеленский и Кристерссон проведут совместную пресс-конференцию, на которой объявят новости об экспорте оборонной продукции.

Представитель Saab отказался комментировать детали, отметив, что все вопросы по событию координирует правительство.

Преемник Gripen - что известно

Напомним, что в Швеции активно работают над созданием собственного истребителя шестого поколения, который должен прийти на замену JAS 39 Gripen. Пока разработки находятся на начальном этапе, и до создания прототипов еще далеко, однако уже есть некоторые намеки относительно того, как будет выглядеть будущий истребитель.

В декабре 2024 года был представлен концепт так называемой F-series, в котором Saab в целом показал, куда будет двигаться в разработке истребителя шестого поколения. На представленном изображении прослеживается концепция однодвигательного истребителя, который теперь имеет оживающее крыло, один двигатель и V-образное хвостовое оперение.

Вас также могут заинтересовать новости: