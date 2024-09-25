По мнению Анатолия Храпчинского, эти самолеты станут надежным усилением ВС ВСУ.

Украина предусматривала переход на самолеты Gripen еще в 2020 году, сообщил в эфире Radio NV авиационный эксперт Анатолий Храпчинский:

"Он (самолет Gripen - УНИАН) был наиболее дешевым для перехода. И он был более доступным по подготовке инфраструктуры, личного состава - летного и технического. Также надо не забывать, что этот самолет может взлетать с короткой летно-посадочной полосы или даже с обычной автомобильной дороги".

Храпчинский добавил, что во время видения Воздушных сил в 2020 году Украина рассматривала и самолеты F-18, Rafale и Eurofighter. Однако, по словам эксперта, на первом этапе перехода нужно было выбрать один тип самолета, и им стал F-16.

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"На первых этапах получения авиационной составляющей надо было выбрать один тип самолета, а потом уже можно было дополнять. И так сейчас уже происходит. Поскольку мы видим намерения Франции передать Mirage. Сейчас они проходят определенную подготовку для передачи", - добавил Храпчинский.

По словам эксперта, Воздушным силам действительно стоит рассмотреть эксплуатацию самолетов Gripen, поскольку они могут стать "надежным усилением" украинской авиации. Вместе с тем, открытым останется вопрос, какие ракеты Украина сможет запускать с этих самолетов, отметил эксперт.

"Поскольку Gripen - это Taurus. Пока что господин Шольц не дает нам использовать Taurus. Хотя учитывая то, что происходит на линии фронта, в приграничных городах, мы видим активную работу средствами поражения вроде УАБов. Поэтому надо усиливать нашу дипломатическую составляющую и давить на наших западных партнеров", - пояснил Храпчинский.

Самолеты Gripen: что известно

Накануне глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что Украина ведет переговоры с западными союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter. По словам министра, в скором будущем Украина получит результаты этих переговоров, о которых можно будет рассказать.

По мнению военного эксперта Валерия Рябых, пока Украине не стоит переходить на самолеты Eurofighter. Вместо этого Киев должен сосредоточиться на получении трех переходных типов западных самолетов - F-16, Mirage 2000 и Gripen.

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