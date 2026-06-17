Итоговое коммюнике G7 выглядит для нас весьма оптимистично. Лидеры "Большой семерки" заявили, что будут наращивать поставки Украине систем ПВО и ракет-перехватчиков, также готовы помочь расширить производство оружия непосредственно на территории Украины. Кроме того, участники G7 пообещали дополнительную поддержку украинской энергетике, чтобы страна смогла пройти следующую зиму. А давление на российскую экономику усилят, в том числе за счет новых санкций против нефтегазового сектора. При этом, в заявлении ничего не говорится о "мирных переговорах".

В целом, компромисс между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки (по крайней мере, на бумаге) выглядит так: США учитывают позицию ЕС в переговорах с Россией, обещают помочь Украине с ракетами ПРО, а взамен ЕС помогают президенту США Дональду Трампу как можно скорее запустить Ормузский пролив, принимая участие в его разминировании.

Украина, кстати, также заинтересована, чтобы цены на нефть снизились как можно скорее.

Но впереди - очередная многочасовая лекция "по истории" российского диктатора Владимира Путина для спецпосланников президента США – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые потом донесут эту псевдоисторическую чушь до ушей Дональда Трампа. И здесь не стоит забывать, что он уже не раз кардинально менял свою позицию - в зависимости ото того, кто последний до его уха "добежал".

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Наверняка Путин продолжит делать экономические предложения Трампу и его окружению, что также крайне важно для Трампа. И именно поэтому российский правитель пригласил к себе в гости эмиссаров Трампа во время последнего разговора с американским президентом (как сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, визит Кушнера и Виткоффа в Москву ожидается после подписания меморандума между США и Ираном в будущую пятницу, 19 июня).

Ну, и едва не ключевую роль во всех раскладах по переговорам США с РФ и Украиной будет играть то, как долго продержится перемирие в Персидском заливе между США и Израилем с одной стороны, и Ираном - с другой.

В этом плане израильский премьер Нетаньяху может вновь помочь Путину переключить внимание Трампа на войну с Ираном, нарушив режим прекращения огня, атаковав Ливан.

В итоге, времени для достижения договоренностей в российско-украинской войне (хотя бы по прекращению огня) остается в этом году все меньше.

И все стороны этих переговоров знают, что "дедлайны" для Трампа - начало ноября.