Воздушная защита Украины очень эффективна против российских войск, считают в Пентагоне.

Неназванный представитель Минобороны США назвал украинскую воздушную оборону от агрессора эффективной и креативной. Об этом сообщает издательство CNN.

У ВВС Украины осталось около 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских ВВС до начала войны, сообщает представитель Пентагона. Украина не потеряла истребители, потому что использовала беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".

"Украинцы снова очень творчески подошли к тому, как они защищаются и как используют авиацию, которая у них есть", - сказал чиновник.

ВВС Украины использует недорогие беспилотники, которые могут летать вне зоны действия радаров. Это очень эффективная и маневренная платформа против наземных войск РФ.

Также украинцы с большим успехом используют ракеты класса "земля-воздух", считает представитель Пентагона. "Они следят за тем, во что стреляют, перемещают вещи, они очень шустрые. И это доказало свою эффективность", - сказал чиновник.

Вас также могут заинтересовать новости: