Европа не в состоянии оказывать Украине военную поддержку без США.

Европейские лидеры не хотят провоцировать президента США Дональда Трампа из-за разногласий во взглядах на то, как достичь мира. Об этом пишет BBC, на фоне встречи президента Владимира Зеленского с лидерами европейских стран в Лондоне.

Трамп кардинально изменил свое отношение к Украине после возвращения в Белый дом. Он имеет "бурные отношения" с Владимиром Зеленским, тогда как Владимира Путина он часто хвалит, пишет издание. США перестали оказывать Украине прямую помощь. Но передают Киеву крайне необходимую развединформацию и позволяют Европе покупать американское оружие для Украины.

"Европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную поддержку без США. После десятилетий недофинансирования своих вооруженных сил они также не в состоянии самостоятельно обеспечивать безопасность и оборону собственного континента", - отмечает издание.

Видео дня

США являются самым мощным членом НАТО. И Европа полагается на Вашингтон в вопросах разведки, командования и управления, возможностей военно-воздушных сил. И несмотря на данное Трампу обещание значительно увеличить расходы на оборону, Европа не может стать военно независимой за одну ночь. Издание добавляет:

"Европейские правительства сейчас сталкиваются со значительными бюджетными ограничениями. Именно из-за этих ограничений европейские лидеры так осторожно выражают свои опасения относительно Вашингтона и "мирного плана" для Украины. Они не хотят рисковать остаться полностью наедине с государством, которое они все еще называют своим крупнейшим союзником".

Впрочем, разногласия в подходах Европы и США к Москве очевидны. Европейские страны считают Москву дестабилизирующей угрозой, тогда как администрация Трампа в своей Стратегии национальной безопасности подчеркивает важность построения "стратегической стабильности" с Россией и ставит под сомнение долгосрочную надежность Европы как союзника.

"Европейские лидеры пытаются избежать дальнейшего отчуждения президента США, одновременно борясь за суверенитет Украины и будущую стабильность на континенте. Это сложный танец", - заключает издание.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее Sky News отметили, что Путину пришлось приложить большие усилия, чтобы перевести экономику РФ на военные рельсы. И отсутствие каких-либо приготовлений Москвы к замедлению темпов своих военных операций в Украине свидетельствует о том, что Путин ожидает усиления, а не ослабления войны.

Между тем The Washington Post отмечает одно из последних заявлений Зеленского о том, что Украина не будет отдавать свои территории. Издание отмечает, что это может означать крах плана Трампа, который критики назвали исполнением желаний кремлевского диктатора Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: