'Мы этого не допустим': Трамп выдал новую порцию заявлений о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел военное поражение и теперь США намерены открыть Ормузский пролив в любом случае. Об этом пишет Clash Report.

"Они потерпели военное поражение, и теперь мы откроем залив вместе с ними или без них, но он будет открыт. Мы собираемся открыть пролив, как его называют, и, думаю, это произойдёт довольно быстро, а если нет - мы сможем довести дело до конца тем или иным способом. Всё идёт хорошо", - подчеркнул он.

Президент сказал, что США не позволят Ирану держать Ормузский пролив закрытым.

"Мы этого не допустим. Это международные воды. Если они это делают - никто точно не знает, делают ли они это - но если они это делают, мы не позволим этому случиться", - отметил Трамп.

По его словам, хорошая сделка с Ираном должна включать отсутствие ядерного оружия:

"Это номер один. Знаете, я думаю, что смена режима уже произошла, хотя у нас никогда не было такого... такого критерия. Никакого ядерного оружия. В этом заключается 99% сути".

Трамп также заявил, что Вашингтону не нужен запасной план по Ирану, поскольку иранская армия практически уничтожена.

"Запасной план не нужен. Их армия разбита, их армии больше нет. Мы уничтожили практически всё. У них осталось очень мало ракет, у них очень низкие производственные мощности. Мы нанесли по ним мощный удар. Наши военные просто великолепны, они проделали потрясающую работу", - добавил он.

Заявления Трампа об Иране

Ранее он заявил, что американские военные корабли перезаряжаются "лучшими боеприпасами" для возобновления кампании ударов по Ирану на случай, если мирные переговоры при посредничестве Пакистана провалятся.

Вскоре в Пакистане должны состояться американо-иранские переговоры, на которых США будут представлять вице-президент Джей Ди Венс, специальный посланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

На вопрос журналистов, ожидает ли он успеха от этих переговоров, Трамп ответил, что мы узнаем об этом "примерно через 24 часа".

Вместе с тем президент США заявил, что в случае провала переговоров американцы попытаются разблокировать Ормузский пролив силой.

