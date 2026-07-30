Из-за потепления Средиземное море заполонили 'пришельцы': остановить их невозможно

В акватории уже насчитывается почти тысяча чужеродных видов, один из самых опасных - пятнистый скалозуб.

Средиземное море, которое знали предыдущие поколения, уже безвозвратно изменилось, пишет AP. Ученые предупреждают, что из-за изменения климата, вызванного прежде всего сжиганием нефти, угля и газа, вода в Средиземном море становится все теплее. Это создает благоприятные условия для распространения сотен новых инвазивных видов рыб, которые вытесняют местную фауну.

С сокращением биоразнообразия прибрежным общинам будет все труднее зарабатывать на жизнь традиционными способами, которые существовали на протяжении поколений.

"Средиземное море наших дедов, наших старших поколений и даже античной Греции утрачено навсегда. Многие из этих изменений уже необратимы", - отметил морской биолог Института морских биологических ресурсов и биотехнологий Национального исследовательского совета Италии Эрнесто Адзурро.

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Закрытое море накапливает тепло

Ученые считают Средиземное море одним из главных мировых "очагов изменения климата". По прогнозам, к 2100 году температура его воды может повыситься на 2–6 градусов Цельсия.

По данным независимой сети Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change, морские тепловые волны будут становиться всё чаще и интенсивнее.

Океанограф Евро-Средиземноморского центра изменения климата Ронан МакАдам объясняет, что одна из главных причин такого потепления заключается в том, что Средиземное море является почти замкнутым водоемом. В отличие от открытого океана, накопленное тепло здесь практически не рассеивается.

Повышение температуры сделало Средиземное море идеальной средой для агрессивных чужеродных видов. Одним из самых опасных считается пятнистый скалозуб, которого Адзурро называет "худшим захватчиком". Это чрезвычайно прожорливый хищник.

Большинство инвазивных видов попали в Средиземное море через Суэцкий канал и теперь постепенно распространяются на запад - в направлении Франции и Испании.

В Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море при ФАО отмечают, что чужеродные виды присутствуют здесь уже несколько десятилетий, однако после начала 2000-х годов, параллельно с ростом температуры воды, их распространение резко ускорилось.

Так, рыба-крылатка впервые была зафиксирована в восточной части Средиземного моря в 2012 году, после чего быстро распространилась на запад.

По словам Адзурро, эти изменения приводят к тому, что особенно восточная часть моря становится всё менее пригодной для существования местных видов.

"Средиземное море станет еще беднее и потеряет еще больше видов, потому что изменение климата делает его, особенно восточную часть, непригодным для местной фауны", - сказал он.

Кипр первым ощутил последствия

Одной из первых стран, столкнувшихся с нашествием инвазивных рыб, стал Кипр из-за близости к Суэцкому каналу.

Здесь крылатки вытеснили традиционные промысловые виды, в частности барабулю, что стало серьезной проблемой для рыбаков, ведь популярной среди покупателей местной рыбы стало значительно меньше.

Еще одну угрозу представляют рыбы-кролики, которые поедают водоросли на морском дне, разрушая среду обитания многих местных организмов.

"Мы знаем, что нужно делать - сокращать использование ископаемого топлива, - подчеркнул зоолог Высшего института охраны окружающей среды и исследований Италии Пьеро Дженовези Папик. - Это насущная проблема для всего человечества, и решить ее можно только совместными глобальными усилиями".

По словам Адзурро, в Средиземном море уже зарегистрировано около 1000 инвазивных видов, из которых около 800 окончательно закрепились в экосистеме.

В прибрежных водах восточного Средиземноморья численность моллюсков сократилась на 93%.

Не менее драматичная ситуация наблюдается и в Адриатическом море. Вдоль побережья - от Венеции до Бари - мидии почти полностью исчезли из-за того, что температура воды местами превышала 30 °C.

"Это было настоящее массовое вымирание, - говорит Адзурро. - Если мы не найдем популяции, способные приспособиться к новым климатическим условиям, будущее мидий в Адриатическом море выглядит очень мрачным".

Несколько лет назад его институт совместно с партнерами запустил информационную кампанию "Остерегайтесь этих четырёх", чтобы предупредить людей об опасности отдельных инвазивных видов.

Например, рыба-фугу содержит смертельно опасный яд, а уколы ядовитых шипов крылатки могут нанести человеку серьезные травмы.

Остановить распространение уже невозможно

Ученые обсуждают способы, которые помогут прибрежным сообществам адаптироваться к новым условиям.

Одним из вариантов является развитие промышленного промысла съедобных инвазивных видов. Другой подход предусматривает финансовое стимулирование рыбаков к вылову несъедобных рыб, например скелезубов, с целью их утилизации путем сжигания.

По словам Адзурро, отдельные виды, в частности крылатка, уже имеют коммерческую ценность и продаются по высоким ценам в некоторых странах. В то же время итальянские рыбаки пока почти не используют другой многочисленный инвазивный вид - темного сигана, хотя его популяция стремительно растет.

Пьеро Дженовези Папик признает, что полностью вернуть ситуацию в прежнее состояние уже слишком поздно, однако негативные последствия еще можно уменьшить.

Одним из главных шагов он называет строгое соблюдение международной конвенции, обязывающей очищать балластные воды судов, через которые в новые регионы попадают чужеродные организмы.

По его словам, это позволит сократить количество новых инвазивных видов на 95-99 %.

Еще одна эффективная мера - использование специальных покрытий для корпусов судов, которые не позволяют морским организмам прикрепляться к ним во время плавания.

Кроме того, в настоящее время пересматривается политика в сфере рыболовства, чтобы помочь восстановить численность местных видов, в частности путем разведения моллюсков, более устойчивых к воздействию инвазивного синего краба.

"В ближайшие годы нашей главной задачей станет поиск новых способов восстановления природных экосистем", - подытожил Папик.

Жара в мире - что известно

Напомним, из-за повышения температуры океана у побережья США резко возросло количество акул. Хищники вынуждены менять привычные маршруты миграции и уходить дальше на север в поисках более прохладных вод.

По словам ученых, за последнее десятилетие температура Мирового океана неоднократно достигала рекордных значений. Океан поглощает более 90% избыточного тепла, которое накапливается из-за выбросов парниковых газов.

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