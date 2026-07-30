Во время массированной атаки на Украину враг запустил 'Калибры' прямо из Новороссийска

По словам Плетенчука, россияне рискуют своей гаванью, чтобы не выходить в море.

Во время массированной комбинированной атаки, которую Россия осуществила 30 июля, противник задействовал Черноморский флот РФ - крылатые ракеты "Калибр" были запущены из Новороссийска. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"На этот раз был задействован так называемый Черноморский флот. Пуски происходили уже третий раз подряд непосредственно из пункта базирования, то есть из гавани Новороссийска. Это свидетельствует о том, что враг действительно готов рисковать собственной гаванью, чтобы не выходить в море", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, россияне во время атаки задействовали два корабля. Информацию о том, куда именно были запущены крылатые ракеты "Калибр", еще нужно уточнять, но, как правило, их применяют для ударов вглубь Украины, например, по Львовской области, добавил пресс-секретарь. Он также отметил, что с помощью "Калибров" противник стремится перегрузить украинскую ПВО.

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В то же время в воздушном пространстве над Черным морем в последнее время зафиксировано относительное снижение активности российской авиации. Плетенчук предположил, что это может быть связано с энергетическим "локдауном", который из-за действий ВСУ наблюдается на территории временно оккупированного Крыма.

Массированная атака РФ по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине - под атакой оказались Киев, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушены и повреждены десятки жилых домов, гражданских предприятий, объектов инфраструктуры. Противник применил более 70 ракет, среди которых значительное количество - баллистические, а также - более 280 ударных дронов.

Значительное количество крылатых ракет и дронов удалось сбить. В то же время есть погибшие и раненые. В частности, в результате ракетной атаки в Днепропетровской области погибли родители и трое детей.

Кроме того, по его словам, ночная российская атака унесла жизни 8 человек.

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