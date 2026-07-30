Таролог рассказала, почему существует суеверие о том, что нельзя поднимать деньги с земли.

В народе существует немало суеверий, предупреждающих о несчастьях. Из них можно узнать, почему нельзя дарить наручные часы или ставить зеркало напротив кровати. Еще одна примета предостерегает, что не стоит подбирать купюры и монеты с земли. Такие древние поверья возникли не на пустом месте и имеют четкое объяснение.

Таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini рассказала эксклюзивно для УНИАН, можно ли поднимать копейки с земли, что делать, если их уже взяли, и можно ли поднять монету, случайно упавшую на землю.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Почему нельзя подбирать деньги на улице – основные причины

По словам таролога, так говорят, потому что деньги – это универсальное средство обмена энергией. Особенно не рекомендуется подбирать деньги на перекрестках. Также не следует брать пакеты, которые находятся под необычными предметами или мотками, под деревьями.

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В магии деньги используют в следующих случаях: совершается сброс (человек "сбрасывает" свои проблемы), кража (кто-то хочет украсть чужую удачу или привлечь к себе финансовый поток) или откуп, например, от болезни, негатива. Чаще всего речь идет о монетах, но купюры также могут использоваться. Поэтому деньги не стоит подбирать, чтобы не стать частью такого ритуала.

"Мы должны понимать, что, беря такие деньги, мы активируем тёмную карму, и за этим последует что-то. Например, может начаться полоса неудач, или какая-то вещь пропадет, возможна финансовая потеря", – объясняет таролог.

Если же у человека есть насущная необходимость, нечем прокормить ребёнка или нет возможности оплатить дорогу домой, и он идёт и молится о дополнительных деньгах, а вдруг находит на дороге какую-то купюру, то в таком случае это может быть помощь от Вселенной. Их можно взять и потратить на свои нужды. Но если человек возьмет такие деньги, то нужно совершить обряд искупления, чтобы сбалансировать энергетику и очистить себя.

Если эти аргументы вас не убедили, то УНИАН также предлагает практические причины, почему нельзя подбирать деньги на улице. Во-первых, такие предметы могут переносить бактерии, поэтому брать их в руки негигиенично. Во-вторых, это может быть мошеннической схемой: вы подняли купюру, подходит незнакомец и обвиняет вас в краже.

Что делать с деньгами, найденными на улице

Если человек подобрал деньги с земли, их можно положить в центр круга из соли на ночь и таким образом очистить их энергетику. Можно взять полпачки соли или целую пачку.

Еще один вариант, что делать с найденными деньгами, – это очистить их огнем: провести над ними свечой по часовой стрелке и трижды повторить: "Очищаю, очищаю, очищаю". Обычно используют восковые свечи, но подойдет и любая другая.

Также после очистки рекомендуется избавиться от негатива – отдать найденные деньги на благотворительность, пожертвовать, подать милостыню.

Но проще вообще не брать деньги на улице, чтобы потом не пришлось проводить очистку и откуп.

Можно ли поднимать потерянные деньги, если они случайно упали

В том случае, если деньги упали либо на кладбище, либо на перекрестке, их нужно оставить там в качестве откупа от негатива.

Если деньги случайно упали, и это произошло не в каком-то особом месте, то их можно поднять. Это может быть предупреждением о том, что нужно совершить откуп от негатива (пожертвовать средства на благотворительность) или помянуть своих предков.

В общем, когда вы подбираете свои потерянные купюры, в этом нет ничего страшного. Но стоит про себя произнести такие слова: "Только своё беру, чужое не подбираю".

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