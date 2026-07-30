Когда цены снизятся: эксперт назвала лучшие направления для отдыха в бархатный сезон

В подборке – пешеходные маршруты вдоль побережья и идеальные пляжные направления.

Сентябрь по праву считается одним из лучших месяцев для отпуска, особенно в странах Южной Европы, где лето еще не спешит заканчиваться.

Как пишет The Independent, именно в это время можно насладиться теплым морем, комфортной погодой и при этом потратить на это меньше денег, чем в разгар туристического сезона.

Трэвел-журналистка Мэри Новакович собрала подборку лучших направлений, которые стоит рассмотреть для сентябрьского отпуска.

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Италия

Эта страна, летом традиционно переполненная туристами, в сентябре постепенно избавляется от толп, что одновременно приводит к снижению цен.

Между тем комфортная погода – уже не жаркая, но ещё не холодная – создает идеальные условия для хайкинга, например, по пешеходным маршрутам вдоль побережья Апулии. Можно начать путешествие в Отранто, далее пройти через Гальяно-дель-Капо и завершить его в Лечче. По пути туристы могут купаться в море и прогуливаться по рыбацким деревням.

Также сентябрьский тур в Италию можно совместить с посещением Словении. Например, начав путешествие в Венеции, можно отправиться на словенский курорт Порторож на побережье Адриатики, заехать к живописному озеру Блед и прогуляться по столице Любляне.

Греция

В конце сентября на многих греческих островах, в частности на Паксосе, еще царит настоящее лето.

Туристы могут наслаждаться все тем же пляжным отдыхом и ужинами на террасах, но без жары и толп.

Испания

Аналогичная ситуация наблюдается и на Майорке, которая летом не выдерживает наплыва туристов, да еще и страдает от жары и лесных пожаров.

В то же время к концу сентября цены на проживание, в том числе в роскошных виллах, могут снижаться вдвое.

Франция

Если в мае, когда погода еще не такая жаркая, Канны трещат по швам из-за знаменитого кинофестиваля, то в сентябре, после пика летних отпусков, этот знаменитый город на Лазурном берегу становится более доступным и комфортным.

В частности, цены на проживание заметно снижаются, а погода и отсутствие толп делают местную набережную комфортной для долгих прогулок у моря.

Маврикий

В сентябре в этой островной стране Восточной Африки продолжается сухой сезон, а температура воздуха достигает +28-29 °C.

Это еще одно идеальное направление для пляжного отдыха в бархатный сезон, предлагающее туристам возможность прогуляться вдоль живописного побережья, искупаться в прозрачных водах лагуны Гран-Бе и отдохнуть в роскошных отелях по относительно приемлемым ценам.

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Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в новом отчете OECD Tourism Trends and Policies 2026 были определены 20 стран, стремительно набирающих популярность среди туристов. Возглавила рейтинг Саудовская Аравия, которая увеличила количество иностранных туристов на 67% по сравнению с 2019 годом.

В то же время популярный курорт Алгарве на юге Португалии признали самым бюджетным вариантом для семейного отдыха в Европе летом 2026 года.

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