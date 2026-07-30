Удар по западу Украины был неслучайным: что Россия пыталась выяснить, – эксперт

По словам Анатолия Храпчинского, характер этой атаки существенно не отличался от предыдущих.

Во время массированной атаки в ночь на 30 июля Россия выбрала два ключевых направления – запад Украины и Киев – не случайно. Об этом в комментарии УНИАН рассказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

"Стоит напомнить, что в последний раз запад Украины подвергался массированным ударам еще в мае. С тех пор Россия длительное время атаковала преимущественно Киев, вероятно, пытаясь заставить Украину передислоцировать большинство систем ПВО в столицу. Скорее всего, в РФ считали, что мы именно так и поступили", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что характер этой атаки существенно не отличался от предыдущих. Российские войска традиционно пытались перегрузить украинскую систему ПВО беспилотниками, после чего применили крылатые и баллистические ракеты.

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"Также стоит отметить, что жертвы, которые, к сожалению, были в результате российской атаки, связаны с неточностью российских ракет, а также отсутствием в РФ актуальных разведывательных данных", – добавил Храпчинский.

На вопрос, свидетельствует ли низкий процент перехвата баллистических ракет о дальнейшей нехватке у Украины ракет для систем Patriot, эксперт ответил, что проблема заключается не только в боеприпасах для ПВО.

"Здесь важно понимать, куда именно наносили удары "Искандеры" и "Цирконы". Удары наносились не только по Киеву, но и по многим регионам. Соответственно, здесь стоит говорить не только о нехватке боеприпасов, но и о небольшом количестве самих систем ПВО. Также стоит отметить, что РФ в последнее время существенно модернизировала свою баллистическую технику – там появился ряд новых возможностей. И учитывая, что "Искандер" и так был создан на базе средства, которое должно было "пробивать" противоракетную оборону, сейчас эти параметры совершенствуют еще больше", – пояснил Храпчинский.

Отвечая на вопрос, как часто враг может наносить подобные удары, эксперт отметил, что к этой атаке Россия готовилась долгое время – более двух недель.

"Важно также, что во время этой атаки РФ применила меньше баллистических ракет, чем до этого заявляли различные Telegram-каналы. Также их было меньше, чем во время предыдущих массированных ударов. Это указывает на то, что РФ ищет решение, которое позволило бы ей эффективнее прорывать нашу ПВО, перегружать её и диверсифицировать атаку за счёт применения не только баллистических ракет", – отметил Храпчинский.

Массированный удар РФ: что известно

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки РФ применила 74 ракеты различных типов. В частности, 9 баллистических ракет "Искандер-М/С-400/KN-23", а также 4 противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс". Воздушные силы сообщают о сбивании 1 "Искандера". Кроме того, украинские защитники сбили 54 из 61 крылатой ракеты.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате вражеской атаки в различных регионах Украины погибли 8 человек, среди них, в частности, были и дети. Еще десятки людей получили ранения. В целом под атакой этой ночью оказались 10 областей и столица, отметил президент.

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