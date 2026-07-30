Один из главных хитов Netflix: появились кадры эпического финала 'Внешних отмелей'

Премьера заключительного сезона сериала запланирована на 20 августа 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер 5-го сезона популярного приключенческого молодежного сериала "Внешние отмели" (Outer Banks). Новый сезон будет последним.

Как отмечается в описании к ролику, премьера финального сезона состоится 20 августа 2026 года.

"Каждое лето вело к этому", - говорится в сообщении.

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"Внешние отмели" 5-й сезон – трейлер финала

5-й сезон сериала "Внешние отмели" станет заключительным и завершит историю главных героев.

"Внешние отмели" - что важно знать о сериале

Дейтсвие американского сериала "Внешние отмели", премьера которого состоялась в 2020 году, разворачивается на живописных островах у побережья Северной Каролины, где общество разделено на два мира - состоятельных жителей и обычных подростков. В центре сюжета оказывается компания друзей, которая отправляется на поиски легендарного клада, связанного с загадочным исчезновением отца главного героя Джона Би.

По мере развития событий безобидное приключение превращается в опасную гонку за сокровищами. Героям приходится скрываться от преступников, разгадывать старинные тайны, сталкиваться с предательством и бороться за собственную жизнь.

Главные роли исполнили Чейз Стоукс (Джон Би), Мэделин Клайн (Сара Кэмерон), Руди Панкоу (Джей Джей), Джонатан Дэвисс (Поуп) и Мэдисон Бейли (Киара). Благодаря харизматичному актерскому составу, динамичному сюжету и живописным морским пейзажам сериал быстро стал одним из самых популярных проектов Netflix и завоевал миллионы поклонников по всему миру.

Напомним, ранее УНИАН раскрыл первые детали о 13-м сезоне сериала "Американская история ужасов".

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