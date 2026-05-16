У Трампа, вероятно, психическое расстройство, но диагноза нет, – Zeit

Неадекватность президента США может казаться очевидной, но без обследования невозможно ничего утверждать.

В США обострились споры о физическом и психическом состоянии президента Дональда Трампа. Об этом пишет немецкое издание Zeit.

Новую волну обсуждений вызвал эпизод в Овальном кабинете во время мероприятия, посвященного здоровью матерей. Пока участники стояли вокруг президента, Трамп сидел за столом и, как показалось многим, на несколько секунд задремал. Фотокорреспондент агентства Reuters даже сделал соответствующее фото и опубликовал его, после чего официальный аккаунт Белого дома в грубой форме раскритиковал снимок, заявив, что президент якобы лишь моргнул.

Впрочем, этот эпизод лишь подогрел дискуссию, которая продолжается уже давно. Как пишет Zeit, в последние месяцы Трамп все чаще демонстрирует противоречивое поведение: делает резкие политические заявления, угрожает уничтожением других государств, проводит странные публичные выступления и демонстрирует признаки физической усталости.

В сети также активно обсуждают синяки на руках президента, отеки лодыжек и неуверенную походку. На этом фоне все чаще звучит вопрос, способен ли он полноценно выполнять обязанности главы государства.

Открытое письмо медиков о состоянии Трампа

Особый резонанс вызвало заявление группы из 36 медицинских специалистов – неврологов, психиатров и психологов, большинство из которых являются профессорами американских университетов в отставке. В конце апреля они обнародовали открытое письмо с "медицинскими опасениями" относительно президента США. В документе говорится, что психическое состояние Трампа якобы ухудшается, а его поведение вызывает все большее беспокойство.

Среди признаков, на которые обратили внимание медики, – хаотичный стиль речей, резкие изменения политической позиции, проблемы с концентрацией и импульсивность. Авторы письма также упоминают о "маниакально-подобных состояниях" и опасной риторике относительно применения силы.

Отдельно они подчеркнули, что не считают свое заявление политическим. По словам специалистов, они были вынуждены выступить публично, поскольку видят риск для общества. В письме говорится, что они "вынуждены предупредить о президенте Соединенных Штатов, который представляет все большую опасность для общественности".

Медики также заявили, что Трамп демонстрирует "нарциссические и маниакальные убеждения", в частности когда представляет себя исключительной или фактически непогрешимой фигурой.

Недопустимость диагнозов по фотографии

Несмотря на громкий резонанс открытого письма, в медицинской среде напоминают: ставить психиатрические или неврологические диагнозы без личного обследования считается неэтичным. Как объясняет Zeit, для подобных выводов необходимы длительные беседы с пациентом, тесты, анкеты, а иногда и лабораторные или инструментальные исследования мозга.

Именно поэтому среди психиатров действует так называемое "правило Голдуотера". Оно появилось после президентской кампании 1964 года, когда американский журнал Fact со ссылкой на психиатров написал о вероятной психической неадекватности кандидата Барри Голдуотера, и тот сокрушительно проиграл выборы. После этого Американская психиатрическая ассоциация внесла в свой этический кодекс норму о недопустимости профессиональных заключений без личного осмотра.

Однако авторы статьи добавляют: невозможность поставить точный диагноз дистанционно еще не означает, что человек полностью здоров. По их мнению, ситуация вокруг президента США требует полноценного клинического обследования.

