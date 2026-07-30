Кадровый дефицит является главным препятствием на пути модернизации украинской науки, - Анна Толстанова

Модернизация лабораторий и закупка современного оборудования сами по себе не гарантируют развития науки. Не менее важным вызовом остается кадровый потенциал украинских университетов и научных учреждений.

На этом акцентирует внимание учредительница общественной организации "Профессиональная сеть менеджеров образования и науки Украины" (PNRM Ukraine) Анна Толстанова в своей колонке, посвященной изменениям в государственном финансировании науки.

"Современный спектрометр, электронный микроскоп или биопринтер - это уже не разовая покупка. Такое оборудование требует постоянного сервисного обслуживания, дорогостоящих расходных материалов, регулярной калибровки, обновления программного обеспечения и квалифицированных инженеров, способных поддерживать его работу. Без этого даже самое современное оборудование рискует быстро утратить свою ценность", - пишет Анна Толстанова.

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Помимо дефицита квалифицированного инженерного персонала, отмечает эксперт, украинская наука уже сегодня сталкивается с острой нехваткой молодых ученых. По оценкам профильных научных учреждений, кадровый потенциал отрасли находится в критическом состоянии.

"Без притока молодых исследователей страна рискует потерять не только возможность создавать собственные научные разработки мирового уровня, но и способность эффективно адаптировать передовые международные технологии", - подчеркивает Анна Толстанова.

Эксперт отмечает, что без решения кадровой проблемы даже масштабное обновление материально-технической базы не обеспечит устойчивого развития науки.

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