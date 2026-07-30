'Ужасный' Ferrari Luce стал хитом: электромобиль готовы оторвать с руками

Ни один другой новый автомобиль Ferrari не подвергся такой критике, как электромобиль Luce.

Компания Ferrari выполнила план продаж электромобиля Luce на 2026 год всего за два месяца, сообщает Financial Times.

Известный итальянский производитель уже продал всю запланированную партию, которая составляла около 500 машин. Это произошло несмотря на волну жесткой критики дизайна и стартовую цену в 550 тысяч евро (около 640 тысяч долларов), которая делает Luce одним из самых дорогих автомобилей в модельном ряду Ferrari.

Luce дебютировал в Риме 25 мая, однако премьера оказалась противоречивой. Акции Ferrari упали на 6% в течение нескольких дней после презентации, а дизайн электромобиля подвергся волне критики в интернете. Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло даже заявил итальянским СМИ, что компании стоило бы "по крайней мере убрать гарцующего жеребца" с автомобиля.

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Впрочем, это не повлияло на интерес покупателей. Ferrari распродала всю квоту Luce, запланированную на 2026 год, ещё до передачи первого автомобиля клиентам. Поставки модели должны начаться в октябре.

В компании отказались комментировать показатели продаж, отметив, что более подробно расскажут о рыночном приёме Luce во время объявления финансовых результатов за первое полугодие.

Один из руководителей Ferrari сообщил Financial Times, что необычный дизайн автомобиля продиктован требованиями аэродинамики и требует времени, чтобы его "приняли и поняли".

Наибольший спрос на Luce наблюдается в Китае – на рынке, где, как сообщалось ранее, всю первую партию электромобиля раскупили еще в июне. Еще в мае генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявлял, что модель активно заказывают как действующие клиенты бренда, так и новые покупатели, а портфель заказов уже заполнен почти до конца 2027 года.

Luce – это четырехдверный пятиместный электромобиль, дизайн которого разработали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон в рамках студии LoveFrom.

Ferrari Luce не является традиционным суперкаром – это скорее "семейный" автомобиль, что и вызвало недовольство среди поклонников классических моделей марки. В то же время по своим динамическим характеристикам он соответствует уровню суперкаров.

Главным преимуществом модели является её техническое оснащение. Ещё во время презентации Ferrari раскрыла его характеристики: более 1000 к. с., четыре независимых электродвигателя, аккумулятор емкостью 122 кВт·ч, запас хода более 530 км и разгон от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Значительную часть этих технологий Ferrari разработала самостоятельно. В частности, речь идет об электродвигателях с роторами, инверторах на карбиде кремния и активной электронной подвеске, которая анализирует дорожное покрытие с задержкой всего в одну миллисекунду.

Объемы производства модели намеренно остаются небольшими. Менее 500 автомобилей, запланированных к выпуску в 2026 году, – это незначительное количество по меркам массового рынка электромобилей, но это полностью соответствует стратегии Ferrari.

В прошлом году компания почти вдвое сократила целевой показатель продаж электромобилей к 2030 году. Ferrari не стремится к массовому производству – бренд делает ставку на эксклюзивность. И, как показали продажи Luce, эта стратегия в очередной раз сработала.

Ferrari – последние новости

Итальянский бренд не только вызывает споры среди поклонников, но и регулярно представляет новинки в "классическом" стиле. В прошлом году Ferrari представила новый гибридный суперкар, который должен был возродить одно из самых известных названий в истории бренда – Testarossa.

А ещё раньше итальянский бренд представил сверхмощный суперкар Ferrari 12Cilindri, оснащённый высокооборотистым атмосферным двигателем V12. Это двухместное купе класса гран-туризмо с передне-центральным расположением двигателя и приводом на задние колеса.

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